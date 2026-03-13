Văn Toàn đau đớn quá!

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình trở lại sân cỏ khi thực hiện các bài kiểm tra để đánh giá tình trạng cơ bắp sau thời gian hồi phục chấn thương. Trước đó, tuyển thủ Việt Nam đã trải qua ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối thực hiện hồi tháng 8/2025.

Trong đoạn clip tại phòng gym mới đây, Văn Toàn ngồi trên bục tập với con lăn giãn cơ đặt dưới đùi, trong khi một chuyên gia thể lực trực tiếp hỗ trợ kiểm tra và tác động vào vùng cơ chân. Khi thực hiện các động tác, tiền đạo sinh năm 1996 liên tục nhăn mặt, thậm chí cắn chặt răng run rẩy vì cảm giác đau nhức khi các nhóm cơ được kích hoạt và kiểm tra kỹ lưỡng.

Văn Toàn đau đớn trong phòng tập khiến fan xót xa

Buổi tập này không đơn thuần là luyện tập thông thường mà là một bài test đánh giá cơ bắp sau quá trình phục hồi. Các chuyên gia sẽ kiểm tra độ đàn hồi, mức độ chịu lực cũng như phản ứng của cơ ở vùng từng gặp chấn thương, từ đó xác định liệu cầu thủ đã sẵn sàng cho các bài tập nặng hơn hay chưa.

Trong phòng gym hiện đại với nhiều thiết bị hỗ trợ thể lực, Văn Toàn tỏ ra khá “khổ sở” khi từng động tác tác động trực tiếp vào phần cơ đùi. Tuy nhiên, đây lại là bước cực kỳ quan trọng trước khi cầu thủ có thể quay lại tập luyện với cường độ cao cùng đội bóng.

Sau thời gian phải tạm xa sân cỏ vì chấn thương, Văn Toàn đang kiên trì hoàn thành từng bước trong lộ trình phục hồi. Những buổi test như thế này không chỉ giúp đội ngũ chuyên môn theo dõi tiến độ hồi phục mà còn là “cửa ải” để đảm bảo anh có thể trở lại thi đấu với thể trạng tốt nhất.

Khoảnh khắc nhăn mặt vì đau của tiền đạo quê Hải Dương cũng khiến người hâm mộ vừa thương vừa khâm phục. Bởi phía sau sự trở lại của mỗi cầu thủ là rất nhiều buổi tập phục hồi và kiểm tra thể lực đầy thử thách như thế.