Lý do Đình Bắc, Trung Kiên không được triệu tập lên U23 Việt Nam

Chiều ngày 13/3, VFF công bố danh sách U23 Việt Nam. Theo đó, đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2026 và cũng trùng với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia. Do vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang Sik tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.

Ở đợt tập trung lần này, mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam là tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận trong bối cảnh nhiều cầu thủ trụ cột đã quá tuổi U23 hoặc được đôn lên khoác áo ĐTQG. Vì vậy, những gương mặt quá tuổi như Đình Bắc, Trung Kiên, Văn Khang… đều không có mặt.

Ảnh: VFF

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cũng cho thấy sự tiếp nối rõ nét của lớp cầu thủ trưởng thành từ các đội tuyển trẻ U19, U20, U23 Việt Nam như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận, tiền đạo Nguyễn Lê Phát… Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… qua đó hứa hẹn tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.