Duy Mạnh tái hiện khoảnh khắc cắm cờ trên tuyết trắng, cùng con trai làm điều đặc biệt trong đám cưới Đức Huy - MC Mù Tạt

Trong hôn lễ của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt diễn ra chiều 14/3, một trong những khoảnh khắc khiến khách mời thích thú và xúc động nhất chính là màn xuất hiện đặc biệt của đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh cùng con trai Đỗ Duy Minh.

Theo đó, trong phần video trình chiếu tại lễ cưới - nơi tái hiện lại những kỷ niệm đáng nhớ của chú rể Đức Huy cùng bạn bè trong sự nghiệp bóng đá - khán giả bất ngờ nhìn thấy hình ảnh rất quen thuộc: Duy Mạnh cắm lá cờ Việt Nam trên nền tuyết trắng ở Thường Châu sau chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam năm 2018.

Con trai Duy Mạnh thơm má cô dâu Huyền Trang

Duy Mạnh và con trai xuất hiện trên sân khấu lễ cưới Đức Huy - Mù Tạt

Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được tái hiện lại tại lễ cưới Đức Huy

Khoảnh khắc ấy từ lâu đã trở thành biểu tượng khó quên với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tuyết trắng không chỉ ghi dấu tinh thần chiến đấu của các cầu thủ mà còn đại diện cho tình đồng đội bền chặt của thế hệ vàng.

Ngay sau đoạn video đầy cảm xúc ấy, một chi tiết đặc biệt khiến cả khán phòng vỡ òa. Duy Mạnh - người em thân thiết của Đức Huy - dắt tay con trai bước lên sân khấu, đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới trao cho cô dâu chú rể.

Cậu bé nhỏ xíu nắm tay bố bước từng bước lên sân khấu, khiến nhiều khách mời không khỏi bật cười thích thú. Hình ảnh hai bố con cùng trao nhẫn cho đôi tân lang tân nương được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ.

Không ít người còn hài hước cho rằng đây chính là màn “nhả vía có con trai” dành cho Đức Huy và Huyền Trang. Bởi trước đó, Duy Mạnh đã có cậu con trai kháu khỉnh, còn Đức Huy - người anh thân thiết trong nhóm cầu thủ - giờ đây chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Sự xuất hiện của Duy Mạnh và con trai không chỉ mang đến bầu không khí vui vẻ mà còn thể hiện tình cảm gắn bó giữa các tuyển thủ Việt Nam, khi họ không chỉ là đồng đội trên sân cỏ mà còn đồng hành trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời nhau.