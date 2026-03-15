Xúc động bài thơ mẹ vợ dành tặng tuyển thủ Đức Huy trong ngày cưới MC Huyền Trang Mù Tạt, cô dâu khóc như mưa

Bài thơ mẹ vợ tặng Đức Huy trong ngày cưới MC Huyền Trang Mù Tạt

Hôn lễ của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang chiều 14/3 không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời đình đám của làng bóng đá Việt Nam, mà còn khiến nhiều người xúc động bởi một khoảnh khắc đầy tình cảm đến từ gia đình cô dâu. Trong phần nghi thức trên sân khấu, mẹ của cô dâu Huyền Trang đã bước lên đọc bài thơ do chính mình sáng tác, gửi tặng con gái và đặc biệt là con rể Đức Huy trong ngày trọng đại.

Những câu thơ giản dị nhưng đầy cảm xúc khiến cả khán phòng lặng đi, còn cô dâu thì không kìm được nước mắt. Bài thơ mang tên “Mẹ trao con”, như một lời gửi gắm của người mẹ khi trao con gái cho người đàn ông sẽ đồng hành cùng cô suốt cuộc đời.

"Mẹ trao con bàn tay gầy nhỏ

Của một người con gái mẹ sinh ra

Dẫu cuộc đời đầy bão táp phong ba

Đừng buông nhé đến khi còn hơi thở"...

Những câu thơ đầu tiên khiến nhiều khách mời rưng rưng. Đó là khoảnh khắc người mẹ chính thức trao bàn tay con gái cho con rể, mong chàng trai sẽ luôn nắm chặt, dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió. Không chỉ trao con gái, người mẹ còn trao cả những điều gắn bó suốt bao năm tháng nuôi dưỡng.

"Mẹ trao con tất những điều hay dở

Của một người con đã nguyện yêu thương

Để rồi đây trên mọi bước đường

Luôn có con đồng hành và che chở"...

Từng câu thơ vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc, thể hiện sự tinh tế của một người yêu thích văn thơ. Không ít khách mời nhận xét mẹ MC Mù Tạt như một cô giáo dạy Văn, khi viết những lời thơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa và cảm xúc. Đặc biệt, đoạn thơ cuối như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương của người mẹ dành cho con rể:

"Mẹ trao con món quà vô giá nhất

Cả cuộc đời mẹ chăm chút nâng niu

Mẹ mong con hãy trân trọng thương yêu

Và thay mẹ làm những điều hơn thế"...

Đám cưới Đức Huy và Mù Tạt tối 14/3

Khoảnh khắc ấy, cô dâu Huyền Trang đứng cạnh chồng đã bật khóc nức nở, trong khi Đức Huy lặng lẽ nắm tay vợ như một lời hứa thầm lặng. Kết thúc bài thơ, mẹ cô dâu xúc động gửi lời cảm ơn đến chàng rể mới:

"Cảm ơn con, cảm ơn chàng rể

Đã về bên gia đình mẹ từ nay

Để hai con có được ngày này

Mong các con luôn tràn đầy hạnh phúc".

Sau khi đọc thơ, bà còn nhắn nhủ rằng muốn gửi lại bài thơ này như một kỷ niệm để Đức Huy luôn giữ bên mình, coi như món quà của mẹ vợ dành tặng con rể trong ngày cưới. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tình cảm ấy nhanh chóng trở thành một trong những giây phút xúc động nhất trong lễ cưới của Đức Huy - MC Huyền Trang Mù Tạt, khiến nhiều người tham dự không khỏi rưng rưng.