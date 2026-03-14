Bạn gái Romeo Beckham nịnh khéo Victoria, soán ngôi "nàng dâu cưng" giữa lúc mẹ chồng tương lai mâu thuẫn con dâu cả

Gần đây, Kim Turnbull liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng trong các thiết kế thuộc bộ sưu tập mới nhất của Victoria Beckham. Không chỉ diện đồ, cô còn thường xuyên dành những lời "có cánh" để tán dương tài năng thiết kế của bà Beck trên mạng xã hội.

Sự gắn kết này không chỉ dừng lại ở thời trang. Kim thường xuyên góp mặt trong các sự kiện riêng tư nhất của gia đình Beckham, từ những bữa tối thân mật đến các buổi trình diễn lớn. Truyền thông quốc tế nhận định, Kim Turnbull đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một người đồng hành trung thành, đối lập hoàn toàn với thái độ có phần thờ ơ của Nicola Peltz – vợ của con trai trưởng Brooklyn.

Bạn gái Romeo chăm diện đồ của Victoria Beckham (Ảnh: IGNV)

Sự đối lập với "Nàng dâu cả" Nicola Peltz

Sự hiện diện của Kim Turnbull càng làm nổi bật hơn thực trạng "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Victoria và Nicola Peltz. Kể từ sau đám cưới xa hoa năm 2022, Nicola bị cho là đã tạo ra một khoảng cách lớn với gia đình chồng. Những mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ việc Nicola từ chối mặc váy cưới do Victoria thiết kế, thay vào đó chọn một mẫu của Valentino.

Trong khi Kim Turnbull tích cực quảng bá thương hiệu gia đình, Nicola lại hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của nhà Beckham. Điển hình là sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn tại tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, trong khi Kim lại xuất hiện rạng rỡ như một thành viên thực thụ trong gia đình.

Romeo cùng bạn gái thường xuyên xuất hiện trong dịp quan trọng của gia đình (Ảnh: IGNV)

Mối quan hệ giữa Kim Turnbull và gia đình Beckham không phải không có những gợn sóng. Từng có tin đồn cho rằng Kim và Brooklyn từng có mối liên hệ tình cảm thời niên thiếu, điều được cho là khiến Nicola cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, Kim đã nhanh chóng đập tan những đồn đoán này khi khẳng định cô và Brooklyn chỉ là bạn học cũ. Thậm chí, Cruz Beckham cũng lên tiếng bảo vệ "chị dâu tương lai", khẳng định mối quan hệ trong sáng giữa Kim và anh trai mình. Động thái này cho thấy Kim không chỉ được lòng Victoria mà còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên khác trong gia đình.