Toàn cảnh đám cưới Đức Huy - MC Mù Tạt: Cô dâu chú rể đẹp đôi, Công Phượng, Văn Toàn và dàn sao ĐT Việt Nam đổ bộ

Toàn cảnh đám cưới Đức Huy - MC Huyền Trang Mù Tạt

Đám cưới của tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá lẫn showbiz khi quy tụ dàn khách mời cực “khủng”. Hôn lễ được tổ chức vào 17h30 chiều 14/3 tại quê nhà chú rể, với không gian trang trí hoành tráng và ấm cúng.

Ngay từ khi xuất hiện, cô dâu Mù tạt gây ấn tượng với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, lớp ren tinh tế cùng khăn voan dài sang trọng. Chú rể Đức Huy diện vest lịch lãm, liên tục nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người bạn đời. Cặp đôi nhận được rất nhiều lời khen vì vẻ ngoài xứng đôi vừa lứa.

Đức Huy và Mù Tạt đẹp đôi trong ngày cưới

Không gian tiệc cưới được trang trí theo tông trắng - xanh nhẹ nhàng, kết hợp hoa tươi và ánh đèn lung linh, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Phía trước sân khấu là khu vực làm lễ với phông cưới lớn, nơi cô dâu chú rể thực hiện các nghi thức quan trọng trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Đặc biệt, đoàn rước dâu gây chú ý khi sử dụng dàn xe Roll Royce sang trọng, nối dài từ nhà trai sang nhà gái, khiến cả khu vực quê nhà chú rể trở nên nhộn nhịp.

Là cầu thủ nổi tiếng bóng đá Việt Nam, đám cưới của Đức Huy quy tụ rất nhiều gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam. Trong số những cái tên xuất hiện có: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, gia đình hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh cùng bạn gái Bích Hạnh, Quế Ngọc Hải và bà xã Dương Thuỳ Phương...

Sự xuất hiện của các cầu thủ khiến không khí đám cưới càng thêm sôi động. Nhiều khoảnh khắc thân thiết giữa các tuyển thủ được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Duy Mạnh tham dự lễ cưới Đức Huy

Cùng đi với Duy Mạnh là gia đình và cầu thủ Đậu Toàn

Văn Thanh và bạn gái Bích Hạnh cũng có mặt

Văn Toàn, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng... ngồi chung mâm ở lễ cưới

Tuấn Anh cũng đến chung vui

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong hôn lễ là vai trò đặc biệt của Duy Mạnh và con trai. Cầu thủ sinh năm 1996 cùng cậu quý tử Duy Minh đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho cô dâu chú rể.

Khoảnh khắc cậu bé nhỏ xíu bước lên sân khấu cùng bố khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Nhiều người còn vui vẻ nói rằng đây là màn “nhả vía có con trai” dành cho đôi tân lang tân nương.

Phần xúc động nhất của buổi lễ đến khi mẹ cô dâu lên sân khấu đọc thơ tặng con gái và con rể. Những câu thơ giản dị nhưng chan chứa tình cảm khiến không khí trở nên lắng lại.

Đứng cạnh chồng, cô dâu không kìm được nước mắt. MC Huyền Trang bật khóc nức nở khi nghe những lời dặn dò của mẹ, trong khi chú rể nhẹ nhàng nắm tay an ủi.

Sân khấu của Đức Huy và Mù Tạt hôm nay với sự có mặt của gia đình đôi bên

Khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng khiến nhiều khách mời cũng rưng rưng theo.

Không chỉ có dàn cầu thủ, các nàng WAGs cũng trở thành tâm điểm khi cùng xuất hiện với phong cách lộng lẫy. Từ váy dạ hội thanh lịch đến những bộ trang phục sang trọng, mỗi người một vẻ khiến khu vực khách mời chẳng khác gì “sàn diễn”.

Sự góp mặt của dàn WAGs nổi tiếng càng khiến hôn lễ của Đức Huy - Huyền Trang trở thành một trong những đám cưới rộn ràng và được chú ý nhất của làng bóng đá Việt thời gian gần đây.