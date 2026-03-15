Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử: "Tôi rất vui và tự hào"

Sáng ngày 15/3, trong không khí nô nức của ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) đã có mặt tại điểm bầu cử tại Hà Nội để lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Cầu thủ sinh năm 1994 sẽ thực hiện quyền bầu cử vào lúc 7h30 sáng tại điểm bầu cử số 22 (Hà Nội). Sau khi chính thức nhận quyết định nhập tịch vào tháng 10/2025, đây là lần đầu tiên ngôi sao gốc Brazil này được cầm lá phiếu cử tri với tư cách là một công dân Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày đi bầu cử, Hoàng Hên cho biết: "Tôi rất vui và tự hào, đây là lần đầu tiên Hên được đi bầu cử".

(Video: Xuân Phương)

Hoàng Hên tự hào, phấn khởi đi bầu cử (Ảnh: HNFC)

Hoàng Hên khoe thẻ cử tri (Ảnh: Xuân Phương)

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, Đỗ Hoàng Hên tiết lộ anh đã dành thời gian tìm hiểu kỹ danh sách và tiểu sử các ứng cử viên thông qua các bảng tin tại địa phương và sự hỗ trợ của các đồng đội Việt Nam ở CLB. Khả năng giao tiếp tiếng Việt lưu loát cũng giúp anh dễ dàng trao đổi với các cán bộ tại tổ bầu cử về quy trình bỏ phiếu, thể hiện sự hòa nhập tuyệt vời với văn hóa và đời sống tại Việt Nam.

Việc một cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên tích cực tham gia bầu cử là minh chứng rõ nét cho tinh thần gắn bó và tình yêu sâu đậm và trách nhiệm dành cho Việt Nam. Hiện tại, bên cạnh các hoạt động xã hội, tiền vệ này cũng đang duy trì phong độ cao tại V.League với hy vọng sớm được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.