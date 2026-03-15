Hoà Minzy đã có chồng, Văn Toàn cũng thông báo sắp cưới, còn hội ngộ Công Phượng cực vui

Tối 14/3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn gây chú ý khi xuất hiện tại đám cưới của người bạn thân Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt. Không chỉ hội ngộ đông đủ bạn bè thân thiết, buổi tiệc còn chứng kiến màn tái ngộ cực vui giữa Văn Toàn và người bạn tri kỷ trên sân cỏ là Nguyễn Công Phượng.

Bức ảnh hai cầu thủ cười rạng rỡ khi ngồi cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau thời gian bận rộn với lịch thi đấu và tập luyện ở những nơi khác nhau, Công Phượng và Văn Toàn có dịp gặp lại trong ngày vui của Đức Huy, khiến nhiều người hâm mộ thích thú vì tình bạn thân thiết nhiều năm của bộ đôi nổi tiếng bóng đá Việt.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại đến từ một bình luận ngay dưới bài đăng của Văn Toàn. Khi một người bạn trêu: “Quá đẹp trai rồi, bao giờ cưới đó em?”, tiền đạo sinh năm 1996 lập tức đáp lại: “Sắp rồi nhé, chuẩn bị tinh thần đi”. Lời phản hồi nửa đùa nửa thật của anh chàng khiến phần bình luận lập tức bùng nổ, ai cũng tò mò liệu “đám cưới Văn Toàn” có thật sự đang đến gần.

Văn Toàn hội ngộ Công Phượng cực vui (Ảnh: FBNV)

Thời gian qua, Văn Toàn liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi người bạn thân lâu năm là nữ ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ công khai chuyện tình cảm với chồng là một quân nhân. Trước đó, cặp đôi Văn Toàn - Hòa Minzy từng được cộng đồng mạng “đẩy thuyền” suốt nhiều năm bởi tình bạn khác giới thân thiết, thường xuyên tương tác hài hước và đầy lầy lội trên mạng xã hội.

Sau khi Hòa Minzy xác nhận đã có bến đỗ, Văn Toàn lại càng bị trêu chọc nhiều hơn vì vẫn “lẻ bóng” và thường xuyên… đi ăn cưới bạn bè. Chính vì vậy, lời thông báo “sắp cưới” của anh chàng lần này càng khiến cư dân mạng tò mò, không biết liệu đó chỉ là màn đáp trả vui vẻ hay thật sự đang có một tin vui nào đó được giữ kín.

Văn Toàn và Hoà Minzy từng được "đẩy thuyền" rầm rộ

Dù thế nào đi nữa, khoảnh khắc hội ngộ giữa Văn Toàn và Công Phượng tại đám cưới Đức Huy vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú. Một bên là bạn thân vừa công khai hạnh phúc, một bên úp mở chuyện cưới xin, còn hội anh em cầu thủ thì lại có dịp tụ họp cực vui trong ngày trọng đại của đồng đội. Với fan bóng đá, chỉ riêng cảnh bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn cùng cười rạng rỡ trong một khung hình cũng đã đủ gợi lại cả một thanh xuân của thế hệ cầu thủ từng làm nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ.