Kỳ Hân để mặt mộc, mặt mụn ra sân pickleball, tự nhận "không biết xấu hổ"

Mới đây, người mẫu - nàng WAG nổi tiếng Kỳ Hân - bà xã tiền vệ Mạc Hồng Quân khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện trên sân pickleball với phong cách vô cùng giản dị. Không son phấn cầu kỳ, không lớp makeup chỉn chu như thường thấy, bà xã của thủ môn Mạc Hồng Quân thoải mái để mặt mộc hoàn toàn khi ra sân chơi thể thao.

Kỳ Hân để mặt mộc, mặt mụn ra sân chơi pickleball (Ảnh: FBNV)

Trong đoạn chia sẻ hài hước trên mạng xã hội, Kỳ Hân tự “bóc phốt” chính mình: “Và rồi không còn biết xấu hổ nữa. Để nguyên cái mặt mộc, mặt mụn ra sân pickleball luôn".

Lời thú nhận đầy tự nhiên của cô nhanh chóng khiến nhiều người bật cười vì quá chân thật. Thay vì cố gắng che khuyết điểm, Kỳ Hân lại chọn cách thoải mái với diện mạo của mình khi tham gia vận động ngoài trời. Từng gãy chân vì chơi pickleball nhưng khi hồi phục chấn thương, cô nàng đã nhanh chóng trở lại với niềm đam mê khó bỏ,

Trong hình ảnh được chia sẻ, người đẹp đội mũ lưỡi trai ngược, mặc đồ thể thao đơn giản và cười tươi rạng rỡ trên sân. Dù để mặt mộc, Kỳ Hân vẫn gây chú ý với vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động. Nhiều người còn nhận xét rằng chính sự tự nhiên này lại khiến cô trông gần gũi và cuốn hút hơn.

Thời gian gần đây, pickleball đang trở thành môn thể thao cực “hot” trong giới giải trí và cộng đồng yêu vận động tại Việt Nam. Không ít người đẹp, WAGs và người nổi tiếng cũng bắt đầu tham gia bộ môn này để rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè.

Với Kỳ Hân, việc ra sân với gương mặt mộc cho thấy cô đang tận hưởng thể thao theo cách rất thoải mái, không quá đặt nặng hình ảnh. Sự thẳng thắn, hài hước của bà xã Mạc Hồng Quân vì thế cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, khi nhiều người cho rằng: “Chơi thể thao mà cứ phải giữ hình tượng quá thì còn gì vui nữa!”.