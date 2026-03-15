David Beckham làm gì mà kiếm 600 tỷ đồng chỉ trong 30 ngày?

Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp từ lâu, cái tên David Beckham chưa bao giờ giảm nhiệt. Theo những thông tin mới nhất, cựu thủ quân đội tuyển Anh đang chuẩn bị thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 19 triệu bảng Anh (hơn 600 tỷ VNĐ) chỉ trong vòng chưa đầy một tháng làm việc nhờ vào sức nóng của World Cup 2026.

Bước sang tuổi 50, David Beckham đang chứng minh tầm ảnh hưởng "vô tiền khoáng hậu" của mình trong giới thương mại. Với việc vòng chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, "Thương hiệu Beckham" đã trở thành thỏi nam châm thu hút các tập đoàn đa quốc gia.

Beckham rời sân cỏ vẫn kiếm tiền cực khủng (Ảnh: Getty)

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc sở hữu câu lạc bộ Inter Miami và đưa siêu sao Lionel Messi về Mỹ đã nâng tầm vị thế của Beckham tại thị trường Bắc Mỹ lên một tầm cao mới. Anh không chỉ là một cựu danh thủ, mà còn là một biểu tượng văn hóa có khả năng kết nối người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh những hợp đồng ngắn hạn "béo bở" phục vụ World Cup, Beckham vẫn duy trì các thỏa thuận dài hạn có giá trị kỷ lục, điển hình là hợp đồng nước hoa trị giá gần 300 triệu bảng kéo dài trong 20 năm.

Vai trò tại World Cup 2026

Trong suốt một tháng diễn ra giải đấu, Beckham sẽ xuất hiện với vai trò đại sứ toàn cầu cho các đối tác chiến lược. Sự hiện diện của anh được kỳ vọng sẽ giúp các thương hiệu tiếp cận tối đa tệp khách hàng khổng lồ tại Mỹ và khu vực Nam Mỹ – nơi bóng đá đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có thể nói, ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp đã lui về nghỉ ngơi, David Beckham vẫn đang vận hành một "đế chế" kinh doanh cực kỳ hiệu quả, khẳng định vị thế của một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng thương mại lớn nhất lịch sử thể thao thế giới.