"Cam thường" bóc nhan sắc thật bạn gái "trâm anh thế phiệt" của Vũ Văn Thanh, đứng cạnh Hoa khôi đại học Vinh càng lộ rõ khác biệt

Xuất hiện tại đám cưới của tuyển thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt tối 14/3, hậu vệ Vũ Văn Thanh gây chú ý khi đưa bạn gái là Trần Bích Hạnh cùng tham dự. Cặp đôi nhanh chóng lọt vào ống kính của nhiều khách mời, trong đó có cả những bức ảnh chụp bằng “cam thường” chưa qua chỉnh sửa.

Trên mạng xã hội, Trần Bích Hạnh vốn nổi tiếng với hình ảnh xinh đẹp, sexy, làn da trắng mịn và phong cách sang chảnh. Tuy nhiên trong loạt ảnh chụp tại tiệc cưới, nhiều cư dân mạng nhận xét nhan sắc của cô trông có phần khác biệt so với những bức ảnh lung linh thường thấy trên MXH.

Đặc biệt, khi đứng chung khung hình với cô dâu Huyền Trang và nàng WAG nổi tiếng Dương Thùy Phương – cựu Hoa khôi Đại học Vinh, vợ của trung vệ Quế Ngọc Hải - sự khác biệt càng dễ dàng được nhận ra. Dương Thùy Phương vẫn giữ được vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú quen thuộc, trong khi bạn gái Văn Thanh lại gây chú ý với phong cách trang điểm nhẹ nhàng và diện áo dài tông màu nhã nhặn.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng sự khác biệt giữa ảnh mạng và ảnh “cam thường” là điều khá bình thường, nhất là trong điều kiện ánh sáng tiệc cưới hoặc góc chụp ngẫu nhiên. Ngoài ra, Trần Bích Hạnh vốn không phải người hoạt động showbiz nên việc xuất hiện giản dị, ít chỉnh sửa hình ảnh cũng khiến cô trông khác so với những bức ảnh được đầu tư kỹ lưỡng trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây, chuyện tình của Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh nhận được khá nhiều sự quan tâm. Cô được biết đến là nàng WAG có xuất thân “trâm anh thế phiệt”, gia thế được cho là khá "khủng" và phong cách sống sang trọng.

Việc Văn Thanh thoải mái đưa bạn gái đến dự đám cưới bạn thân cũng khiến dân mạng cho rằng mối quan hệ của cặp đôi đang ngày càng nghiêm túc. Dù nhan sắc ngoài đời có gây ra nhiều bàn luận, nhưng khoảnh khắc cả hai sánh đôi tại sự kiện vẫn thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ bóng đá.

Văn Thanh và Bích Hạnh đã công khai hẹn hò được 3 năm

Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm trên MXH