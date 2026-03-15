Huấn luyện viên, vận động viên Việt Nam hân hoan, tự hào đi bầu cử

Sáng ngày 15/3, hòa chung không khí nô nức, phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày hội lớn của dân tộc, hàng trăm huấn luyện viên, vận động viên trên cả nước đi bầu cử.

Những gương mặt trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết vừa trở về từ các đấu trường quốc tế nay lại rạng rỡ cầm trên tay tấm thẻ cử tri, thể hiện niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cao với tương lai của đất nước.

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu gần Trung tâm Huấn luyện Thể thao cấp cao quốc gia (Nhổn, Hà Nội), Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ) và Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ quốc gia (tại Đà Nẵng) không khí đã trở nên vô cùng đặc biệt. Khác với vẻ tất bật, hối hả của những buổi tập huấn chuyên môn thường nhật, hôm nay, hàng trăm VĐV, HLV trong trang phục đội tuyển quốc gia chỉnh tề đã có mặt từ rất sớm tại các địa điểm bỏ phiếu theo quy định để tham gia bầu cử.

Cùng chung niềm vui đó, làng khiêu vũ thể thao ghi nhận hình ảnh đầy năng lượng của VĐV Dancesport Đặng Thu Hương. Xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung và nụ cười rạng rỡ thường trực, Thu Hương chia sẻ niềm vinh dự khi được đóng góp tiếng nói của mình để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài cho nhiệm kỳ mới.

Tại khu vực bỏ phiếu, cựu "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Huyền cũng đã có mặt từ sớm. Dù đã lùi về công tác huấn luyện sau những năm tháng cống hiến không mệt mỏi trên đường chạy, sự xuất hiện của cô vẫn thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần công dân gương mẫu cho các thế hệ đàn em.

Việc các gương mặt tiêu biểu của làng thể thao đồng loạt tham gia bầu cử không chỉ khẳng định sự gắn kết giữa tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi lá phiếu của các nhà vô địch hôm nay không chỉ là quyền lợi, mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự phát triển vững mạnh của đất nước.