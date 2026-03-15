MC Huyền Trang Mù Tạt tiết lộ sụt 5kg vì lo cho đám cưới với Đức Huy, loạt khoảnh khắc trên lễ đường gây sốt

Sau lễ cưới hoành tráng với tuyển thủ Phạm Đức Huy đêm 14/3, MC Huyền Trang Mù Tạt mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô đã giảm tới 5kg trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Trong loạt khoảnh khắc tại lễ cưới, Huyền Trang xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy cưới ren tinh tế, khoe nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng thon gọn. Nữ MC không ngại chia sẻ rằng suốt thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, cô gần như luôn trong trạng thái bận rộn với hàng loạt công việc: từ lên kế hoạch tổ chức, chọn váy cưới, thử trang phục cho đến lo từng chi tiết nhỏ của buổi tiệc.

Chính nhịp độ dày đặc ấy khiến cô vô tình giảm cân khá nhiều. Dù vậy, nữ MC vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và hào hứng khi mọi thứ trong ngày cưới đều diễn ra trọn vẹn.

Cô dâu Huyền Trang Mù Tạt giảm tới 5kg khi chuẩn bị cho đám cưới với Đức Huy (Ảnh: BTV Trần Quang Minh)

Trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, MC Huyền Trang Mù Tạt và Đức Huy liên tục nắm tay, cười rạng rỡ và cùng khoe nhẫn cưới trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân. Khoảnh khắc cả hai cùng chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay cô dâu nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của buổi lễ.

Đám cưới của Huyền Trang và Đức Huy cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá và giới giải trí. Không gian tiệc cưới được đầu tư chỉn chu, mang phong cách sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, đúng với mong muốn của cặp đôi.

Sau những ồn ào, chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy cuối cùng đã có cái kết đẹp bằng một hôn lễ được nhiều người chúc phúc.

Cô dâu chú rể cùng rót rượu mừng, hạnh phúc trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè (Ảnh: BTV Trần Quang Minh)

Ánh mắt đầy yêu thương mà MC Huyền Trang Mù Tạt dành cho chồng - tuyển thủ Phạm Đức Huy (Ảnh: FBNV)

Hôn lễ khép lại trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, với sự chứng kiến của dàn tuyển thủ đình đám bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV)