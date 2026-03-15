Hé lộ lý do VFF chưa công bố danh sách ĐTVN: Thủ môn Việt kiều vẫn phải chờ 1 tờ giấy từ FIFA

Cách đây 5 ngày (10/3), CLB Công an TP.HCM đã hé lộ 3 cầu thủ của đội bóng này được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3/2026, gồm: Patrik Lê Giang, Nguyễn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình.

Cùng với đó, các CLB CAHN, Nam Định, Ninh Bình, HAGL cũng đều làm điều tương tự. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, dù đã gần 1 tuần trôi qua nhưng VFF vẫn chưa công bố danh sách chính thức của tuyển Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang vừa mới có quốc tịch Việt Nam cách đây ít lâu.

Theo tìm hiểu, một trong những lý do nằm ở việc thủ môn Patrik Lê Giang vẫn chưa nhận được giấy chuyển đổi liên đoàn bóng đá từ FIFA. Trước đây, thủ thành sinh năm 1993 từng khoác áo U19 và U21 Slovakia. Bởi vậy, để được phép thi đấu cho tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang phải được FIFA phê duyệt việc chuyển đổi liên đoàn bóng đá.

Trước đó, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung, thủ môn Filip Nguyễn cũng phải thực hiện thủ tục tương tự. Họ đều từng có thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ, ĐTQG khi còn thi đấu ở châu Âu giống như Patrik Lê Giang.

Dự kiến vào tuần sau, danh sách tuyển Việt Nam sẽ được công bố. Toàn đội sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 21/3 tại Hà Nội, chơi 1 trận giao hữu với tuyển Bangladesg (26/3), rồi sau đó di chuyển về Nam Định để đấu tuyển Malaysia (31/3).