Bạn nhảy của Phan Hiển “đổ gục” trước dáng vẻ đáng yêu thiên thần của Lisa nhà Khánh Thi, mê quá còn ước có con gái giống hệt

Trong giới thể thao và showbiz Việt mấy năm gần đây, bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển nổi lên như một trong những hot kid hàng đầu bởi vẻ ngoài đáng yêu quá đỗi, dễ dàng nhận được sự yêu thích và cảm mến của cư dân mạng. Và với kiện tướng dancesport Đặng Thu Hương - bạn nhảy ăn ý của Phan Hiển, người thường xuyên tiếp xúc với nhóc tỳ Lisa, tình yêu dành cho thiên thần nhỏ ngày một lớn.

Trong loạt ảnh mới đây được kiện tướng Đặng Thu Hương chia sẻ, Lisa diện chiếc váy vàng xinh xắn, mái tóc buộc gọn gàng hai bên. Cô bé liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi ngồi cạnh cô Thu Hương, ánh mắt lấp lánh đầy sự hồn nhiên. Đặc biệt, Lisa còn dành cho cô những cái hôn má cực tình cảm, khiến khoảnh khắc hai cô cháu trở nên vô cùng ấm áp.

Tận hưởng khoảnh khắc đáng yêu ấy, bạn nhảy của Phan Hiển không giấu nổi sự thích thú và hào hứng khoe: “Có con gái thích nhỉ. Lôi ra chơi búp bê, buộc tóc, làm nail, makeup các kiểu các kiểu luôn. Cô Hương mê Lisa quá Lisa ui”.

Kiện tướng Thu Hương vô cùng yêu thích bé Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Lisa không chỉ xinh xắn mà còn rất tình cảm và hoạt bát. Nụ cười tươi rói, gương mặt bầu bĩnh cùng ánh mắt lanh lợi của cô bé được ví như “liều thuốc chữa lành”, khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu.

Là con gái út của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, Lisa từ nhỏ đã được khán giả chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu và tính cách dạn dĩ. Mỗi lần xuất hiện cùng bố mẹ tại phòng tập hay các sự kiện, cô bé đều nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Nhiều người còn nhận xét Lisa thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của mẹ Khánh Thi nhưng lại có sự lanh lợi và biểu cảm sinh động giống bố Phan Hiển. Chính vì vậy, không khó hiểu khi cô bé luôn khiến mọi người xung quanh “mê mẩn”.

Có lẽ cũng vì sự đáng yêu ấy mà ngay cả bạn bè thân thiết của gia đình như Đặng Thu Hương cũng phải thừa nhận: chỉ cần nhìn Lisa cười thôi là đủ khiến trái tim “băng giá” đến đâu cũng phải tan chảy.