Cậu bé xin lỗi mẹ vì trốn đi xem MU quật ngã Aston Villa, cái kết gây bão toàn cầu không ngờ tới

Giữa bầu không khí căng thẳng của cuộc đua Top 3 Ngoại hạng Anh, tâm điểm của truyền thông ở phút 85 không nằm dưới sân cỏ mà lại xuất hiện trên khán đài. Ống kính truyền hình đã bắt trọn hình ảnh cậu bé tên Lucas giơ cao tấm bảng carton tự chế với dòng chữ đầy chân thành:

"Xin lỗi mẹ, nhưng con đang ở trận đấu đầu tiên của United mà con được xem. Chúc mừng Ngày của Mẹ!"

Lời "thú tội" ngọt ngào của Lucas nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Trong ngày lễ Mother's Day (15/03/2026), cậu bé đã chọn tình yêu với Quỷ đỏ cho lần đầu tiên dự khán tại "Nhà hát của những giấc mơ". Có lẽ, với một chiến thắng rực rỡ và kỷ niệm khó quên này, mẹ của Lucas sẽ dễ dàng tha thứ cho chuyến "trốn nhà" đầy đáng yêu của cậu con trai.

Hình ảnh của cậu bé viral toàn thế giới, trang chủ của MU cũng phải đăng tải (Ảnh: MU)

Trở lại với diễn biến chuyên môn, MU và Aston Villa đã cống hiến một trận cầu đỉnh cao. Sau 45 phút đầu tiên giằng co mà không có bàn thắng nào được ghi, hiệp hai đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 53, từ quả đá phạt góc chuẩn xác của thủ quân Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu. Dù Aston Villa có bàn gỡ hòa ở phút 64 nhờ công của Ross Barkley sau một tình huống lộn xộn, nhưng bản lĩnh của Quỷ đỏ đã lên tiếng đúng lúc.

Chỉ 7 phút sau, Matheus Cunha tái lập thế dẫn trước cho đội chủ nhà sau đường chọc khe tinh tế của Bruno. Trước khi trận đấu khép lại, "siêu dự bị" Benjamin Sesko đã ấn định chiến thắng 3-1, dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm của đoàn quân Unai Emery. Với cú đúp kiến tạo trong trận này, Bruno Fernandes chính thức đi vào lịch sử CLB khi trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong một mùa giải Premier League cho Man Utd.