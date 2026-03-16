Vì sao gian lận nhập tịch mà Malaysia vẫn chưa bị xử thua Việt Nam?

Mặc dù Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã xác định 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng hồ sơ giả mạo, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang thận trọng trong việc đưa ra án phạt cuối cùng. Sự chậm trễ này được cho là bước đi cần thiết để đảm bảo tính pháp lý và tránh những rắc rối kiện tụng về sau.

Sáng 16/3, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul đã chính thức lên tiếng về vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Theo ông Windsor Paul, cơ quan quản lý bóng đá châu Á hiện đang trong quá trình xem xét kỷ luật và chưa thể ấn định mốc thời gian cụ thể cho phán quyết cuối cùng.

Lý giải về sự chậm trễ này, lãnh đạo AFC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy trình. "Ủy ban Kỷ luật cần thẩm tra kỹ lưỡng các tình tiết thực tế. Mọi quyết định đưa ra đều phải dựa trên thẩm quyền được giao và nằm trong khuôn khổ bộ luật kỷ luật," ông Windsor Paul cho biết. Sự thận trọng này nhằm ngăn chặn nguy cơ các bên liên quan kháng cáo lên Tòa trọng tài Thể thao (CAS) nếu cho rằng án phạt được đưa ra một cách tùy tiện hoặc quá mức.

AFC vẫn chưa có án phạt cho LĐBĐ và cầu thủ gian lận nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM)

Hiện tại, AFC đã nhận được đầy đủ hồ sơ và các phán quyết liên quan từ FIFA và CAS. Kết luận của FIFA chỉ rõ cả 7 cầu thủ trong danh sách điều tra đều sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia đã sử dụng quân số không đủ điều kiện thi đấu trong các trận gặp tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, theo đúng trình tự tố tụng, AFC vẫn đang chờ văn bản giải trình chính thức từ phía FAM và 7 cầu thủ liên quan. Liên đoàn bóng đá Malaysia có tối đa 10 ngày để phản hồi các cáo buộc. Chỉ sau khi nhận được giải trình này, Ủy ban Kỷ luật AFC mới có thể tiến hành các phiên điều trần và họp bàn để đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù phán quyết chưa được công bố, nhưng căn cứ theo các quy định hiện hành, bóng đá Malaysia đang đứng trước những hình phạt nghiêm khắc. Cụ thể, theo Điều 25 của Quy chế Kỷ luật AFC, hành vi sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ dẫn đến việc bị xử thua 0-3 trong các trận đấu liên quan. Bên cạnh đó, theo Điều 56, FAM và các cá nhân vi phạm còn phải đối mặt với các khoản phạt tài chính không nhỏ.