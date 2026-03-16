Ảnh cưới nét căng của cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt

Sau hành trình yêu đầy ngọt ngào, tiền vệ Phạm Đức Huy và nữ MC xinh đẹp Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) đã chính thức tổ chức lễ cưới rộn ràng tại quê nhà Hải Phòng vào ngày 15/3, quy tụ dàn khách mời đình đám của làng bóng đá Việt Nam.

Vốn nổi tiếng với tính cách hài hước và những phát ngôn "mặn mòi", ngay sau khi hôn lễ kết thúc, Đức Huy đã có bài đăng đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh trên trang cá nhân. Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè và các đơn vị hỗ trợ đã giúp ngày vui trở nên trọn vẹn. Không quên phong cách "Hoàng tử Ả Rập", nam tiền vệ để lại câu chốt thương hiệu: "Gia đình có lỡ tiếp đón chưa được chu đáo... thì mong mọi người thông cảm ạ! Còn không thì phải gì ạ? Phải Chịu!".

Khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của tiền vệ Đức Huy và MC Huyền Trang (Ảnh: Đức Huy)

Chú rể bảnh bao, cô dâu xinh đẹp (Ảnh: Đức Huy)

Gia đình cô dâu và chú rể (Ảnh: Đức Huy)

Trước đó, cặp đôi đã thực hiện lễ ăn hỏi tại Phú Thọ (quê nhà cô dâu) vào cuối tháng 2. Xuyên suốt các buổi lễ, những khoảnh khắc xúc động khi cô dâu chia tay gia đình hay những cử chỉ chăm sóc ngọt ngào của Đức Huy dành cho vợ đều nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Đám cưới của Đức Huy không khác gì một ngày hội của bóng đá Việt Nam khi quy tụ đông đảo các gương mặt quen thuộc. Dàn khách mời bao gồm những cái tên đình đám như Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Công Phượng, Đình Trọng, Văn Thanh... Đặc biệt, trung vệ Duy Mạnh cùng con trai đã đảm nhận vai trò quan trọng trong việc trao nhẫn cho cặp đôi trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc vừa ấm áp vừa đáng yêu.

Sau đám cưới tại quê nhà, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc đãi bạn bè và đồng nghiệp tại Hà Nội vào ngày 22/3 tới đây. Chuyện tình giữa chàng cầu thủ tài hoa và nàng MC đa năng của VTV sau 2 năm tìm hiểu cuối cùng đã có một cái kết viên mãn trong sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ.