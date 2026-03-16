Fan MU ngạo nghễ nhất lúc này: "Quỷ đỏ" hủy diệt Man City đến Arsenal, gã khổng lồ đã thực sự thức giấc!

Từng bị gạch tên khỏi cuộc đua Top 4 và chịu đựng những hoài nghi về một mùa giải vứt đi, Manchester United đang tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử Premier League. Dưới bàn tay của Michael Carrick, "Quỷ đỏ" không chỉ trở lại, mà họ đang thực sự thống trị các cuộc đại chiến.

Michael Carrick và "phép màu" tại Old Trafford

Quyết định bổ nhiệm Michael Carrick vào vị trí "thuyền trưởng" hồi đầu năm 2026 ban đầu vấp phải không ít hoài nghi. Tuy nhiên, cựu tiền vệ tài hoa này đã nhanh chóng chứng minh rằng anh chính là "người được chọn" để đánh thức "DNA quỷ đỏ" chiến thắng của CLB.

Dưới bàn tay nhào nặn của Carrick, Man United lột xác từ một tập thể rệu rã trở thành "hung thần" của những ông lớn. Chỉ trong vòng 2 tháng, chiến lược gia người Anh đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Trở thành HLV có khởi đầu ấn tượng nhất lịch sử Man United với tỉ lệ thắng vượt mốc 70%, vượt qua cả những thông số của Sir Alex Ferguson trong cùng số trận khởi đầu.

Carrick mang đến luồng gió mới ở MU (Ảnh: MU)

Hành trình tiến vào Top 3 của Man United được xây dựng bằng bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng trước chuỗi trận "diệt khổng lồ" vừa qua. Trận Derby thành Manchester tại Old Trafford đã chứng kiến một Man United lỳ lợm với chiến thắng 2-0, bóp nghẹt hoàn toàn sức sáng tạo của thầy trò Pep Guardiola. Trong chuyến hành quân đến London cuối tháng 1/2026, Quỷ đỏ đã quật ngã đội đầu bảng Arsenal với tỉ số 3-2 đầy kịch tính, chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của "Pháo thủ". Mới đây nhất, ngày 15/03/2026, Man United đã biến trận cầu tâm điểm vòng 30 thành sàn diễn riêng khi đánh bại đối thủ trực tiếp Aston Villa 3-1, chính thức nới rộng khoảng cách và xây chắc vị trí trong nhóm dự Champions League.

MU đang dần thị uy sức mạnh (Ảnh: MU)

Tính đến sáng ngày 16/03/2026, bảng xếp hạng Premier League đang chứng kiến sự thăng tiến khủng khiếp của đội chủ sân Old Trafford. So với vị trí ngụp lặn cùng kỳ mùa trước, việc có mặt trong Top 3 là một minh chứng đanh thép cho sự hồi sinh của một đế chế.

Sự thăng hoa của những ngôi sao kết hợp với sự điềm tĩnh của "kiến trúc sư" Michael Carrick đang biến Man United thành đội bóng đáng xem nhất nước Anh thời điểm hiện tại. Không còn là những lời hứa suông, "gã khổng lồ" thành Manchester đã thực sự thức giấc. Mục tiêu của Quỷ đỏ từ nay đến cuối mùa giải 2025/26 không chỉ dừng lại ở tấm vé Champions League, mà còn là lời khẳng địng đang dần trở lại với màu Đỏ thành Manchester.