Cận cảnh visual sáng bừng, mái tóc nổi nhất sân U23 Việt Nam của Việt kiều 18 tuổi Moric

Chiều ngày 17/3/2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF). Tâm điểm của buổi tập trung lần này đổ dồn về Antonio Moric – cầu thủ Việt kiều 18 tuổi vừa được đôn lên từ đội U19 để thử sức ở cấp độ cao hơn.

Quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết, việc triệu tập Antonio Moric (hiện thuộc biên chế CLB NK Trnje, Croatia) nằm trong kế hoạch dài hơi nhằm rà soát và đánh giá các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Dù mới 18 tuổi, Moric đã sớm lọt vào "mắt xanh" của ban huấn luyện nhờ tư duy chơi bóng hiện đại. Ông Vinh nhấn mạnh, đây là cơ hội để cầu thủ này thích nghi với cường độ thi đấu cao hơn tại U23 trước khi ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng về việc điền tên anh vào danh sách tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc vào cuối tháng này.

Dự kiến, Antonio Moric sẽ có khoảng một tuần để chứng minh năng lực. "Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở cho những ai có trình độ và sự thích nghi tốt nhất," HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định trước truyền thông.

Antonio Moric trong buổi tập cùng U23 Việt Nam

Tuy nhiên, niềm vui đón nhân tố mới không trọn vẹn khi U23 Việt Nam phải nhận tin không vui về lực lượng. Tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn Nguyễn Lê Phát đã gặp chấn thương vai nghiêm trọng ngay sát ngày hội quân. Theo chẩn đoán, Lê Phát sẽ cần khoảng 1 tháng để phục hồi, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với chuyến du đấu sắp tới. Sự vắng mặt của chân sút này buộc ông Đinh Hồng Vinh phải có những điều chỉnh về mặt chiến thuật trong các buổi tập chiến thuật sắp tới.

Đợt tập trung này không chỉ phục vụ cho giải giao hữu tại Trung Quốc mà còn là bước chạy đà quan trọng cho chiến dịch ASIAD diễn ra vào tháng 9/2026.

