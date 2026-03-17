Nóng: AFC chính thức xử Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-3

Ngày 17/3/2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do gian lận nhập tịch 7 cầu thủ.

Theo quyết định của AFC, đội tuyển Malaysia bị xử thua ở hai trận đấu đã diễn ra, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025. Căn cứ Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, Malaysia bị xử thua với cùng tỷ số 0-3 ở cả hai trận đấu này do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện, bất kể kết quả thực tế trước đó trên sân.

Bên cạnh các án phạt về chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Malaysia còn bị AFC phạt tiền 50.000 USD và phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo, theo quy định tại Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Malaysia bị xử thua Việt Nam (Ảnh: VFF)

Việc điều chỉnh kết quả kéo theo sự thay đổi đáng kể về điểm số và các chỉ số chuyên môn tại bảng F. Theo đó, Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng (15 điểm sau 5 trận) bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại giảm từ +14 xuống còn +2 (ghi 9 bàn, thủng lưới 7 bàn). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua), vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận.

Ở các vị trí còn lại, Nepal được tính thắng 3-0 trước Malaysia, qua đó có được 3 điểm, cải thiện hiệu số lên -2 (5 bàn thắng, 7 bàn thua) và vươn lên xếp thứ ba. Đội tuyển Lào không bị ảnh hưởng bởi án phạt, giữ nguyên 3 điểm nhưng xếp thứ tư do kém Nepal về hiệu số bàn thắng bại.

Đáng chú ý, với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã sớm giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F mà không phụ thuộc vào kết quả lượt trận cuối.