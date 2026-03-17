Đội tuyển Việt Nam vừa Son lại có Hên

Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã nhận được tin vui khi tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) chính thức có tên trong danh sách tập trung Đội tuyển Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026.

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik đã điền tên ngôi sao gốc Brazil – Đỗ Hoàng Hên vào danh sách sơ bộ của "Những chiến binh Sao vàng". Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh hàng công của đội tuyển trước thềm các mục tiêu lớn tại đấu trường châu lục.

Đỗ Hoàng Hên đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam từ cuối năm 2025. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2026, tiền vệ tài hoa này mới chính thức đáp ứng đầy đủ điều kiện về thời gian sinh sống liên tục 5 năm tại Việt Nam theo quy định nghiêm ngặt của FIFA. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng gây đột biến cao, sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Việt Nam trở nên biến hóa hơn.

Bên cạnh Đỗ Hoàng Hên, danh sách của HLV Kim Sang-sik lần này cũng gây chú ý với sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Việc bộ đôi ngoại binh xuất sắc nhất V-League những mùa qua cùng hội ngộ trên tuyển hứa hẹn tạo nên một hàng công "hủy diệt". Như vậy, đội tuyển Việt Nam tháng 3 vừa có "Son" - Xuân Son lại vừa có cả "Hên" - Hoàng Hên.

VFF thông báo tuyển Việt Nam có cả Xuân Son và Hoàng Hên (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, làn sóng cầu thủ Việt kiều cũng tiếp tục được trọng dụng với những cái tên chất lượng như thủ thành Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh.