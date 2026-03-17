Lý Đức dạo này thế nào?

Sự vắng mặt của trung vệ Phạm Lý Đức trong danh sách triệu tập Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) tháng 3/2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Dù đang là "lá chắn thép" đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam, ngôi sao sinh năm 2003 buộc phải lỡ hẹn.

Lý do lớn nhất khiến HLV Kim Sang-sik không thể điền tên Phạm Lý Đức vào danh sách tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 lần này xuất phát từ tấm thẻ đỏ tai hại tại VCK U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1 đầu năm. Trong trận bán kết căng thẳng với U23 Trung Quốc, Lý Đức đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một tình huống va chạm thiếu kiềm chế.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), trung vệ này phải nhận án cấm thi đấu tổng cộng 3 trận chính thức và nộp phạt 1.000 USD. Do U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại giải đấu đó, án phạt của Lý Đức được chuyển tiếp sang cấp độ ĐTQG.

Lý Đức lỡ hẹn với tuyển Việt Nam đợt tập trung tháng 3 (Ảnh: FBNV)

Lý Đức có bước ngoặt mới

Cuối tháng 2/2026, anh chính thức chuyển sang khoác áo PVF-CAND theo dạng cho mượn từ CLB CAHN để thay thế cho Nguyễn Hiểu Minh đang dính chấn thương dài hạn. Đây được xem là nước đi hợp lý để trung vệ này có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, nhằm duy trì phong độ và cảm giác bóng đỉnh cao.

Mới đây Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Đăng tải hình ảnh trong màu áo CLB mới PVF-CAND, anh viết: "Luôn đặt niềm tin và sự tin tưởng ở chính bản thân mình...".

Đây không chỉ là lời khẳng định về sự quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn cho thấy thái độ chuyên nghiệp của một cầu thủ trẻ. Thay vì thất vọng, Lý Đức đang tập trung tối đa cho mục tiêu giúp PVF-CAND cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V.League.

Việc thiếu vắng Phạm Lý Đức là một tổn thất về chiều sâu cho hàng thủ ĐTQG, nhưng với một cầu thủ mới 23 tuổi, đây là quãng nghỉ cần thiết để anh nhìn nhận lại bản thân sau sai lầm về thẻ phạt. Với tố chất hình thể ấn tượng và tư duy chơi bóng hiện đại, cánh cửa ĐTQG chắc chắn sẽ sớm mở lại với Lý Đức ngay khi anh hoàn thành án cấm và lấy lại phong độ ổn định tại PVF-CAND.