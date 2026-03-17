Cầu thủ Argentina làm trò đồi bại với cháu gái và con gái đỡ đầu của mình, ngồi tù 14 năm, thân bại danh liệt

Cách đây 7 năm, một vụ việc gây chấn động bóng đá Nam Mỹ khép lại bằng bản án nặng dành cho cựu tiền vệ Jonathan Fabbro, người từng có thời gian khoác áo nhiều đội bóng lớn trong khu vực. Tòa án Argentina đã tuyên phạt anh 14 năm tù giam sau khi xác định cựu cầu thủ này có hành vi lạm dụng tình dục nghiêm trọng đối với chính cháu gái và con gái đỡ đầu của mình.

Vụ việc gây rúng động làng bóng đá Nam Mỹ

Theo thông tin từ các cơ quan tư pháp Argentina và truyền thông địa phương, sự việc xảy ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2017. Em dâu của Fabbro bất ngờ phát hiện những tin nhắn thô tục mà Fabbro đã gửi cho con gái mình khi cô bé mới 11 tuổi. Trong đó, có cả những lần Fabbro yêu cầu cháu gái chụp ảnh khỏa thân rồi gửi cho anh ta. Sau khi được người thân hỏi han, bé gái đã kể lại những hành vi khốn nạn của Fabbro, bắt đầu từ năm cô bé mới 6 tuổi, rồi tái diễn những năm sau này.

Nạn nhân khác của Fabbro là cháu gái của Larissa Riquelme - người từng hẹn hò với Fabbro. Đây cũng là bé gái mà hắn nhận làm cha đỡ đầu. Fabbro đã xâm hại cô bé vào năm 2015.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình các nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng, mở ra cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Quá trình thu thập lời khai và các bằng chứng liên quan đã giúp nhà chức trách xác định có nhiều lần xảy ra hành vi sai trái, từ đó tiến hành truy tố cựu cầu thủ này trước tòa.

Ảnh chụp ngày 20/10/2013 của tiền vệ Jonathan Fabbro (Ảnh: Alejandro PAGNI/AFP)

Bị bắt ở Mexico và dẫn độ về Argentina

Trong lúc vụ việc đang được điều tra, Fabbro rời Argentina và sang Mexico sinh sống. Tuy nhiên, sau khi lệnh truy nã quốc tế được ban hành, anh đã bị lực lượng chức năng Mexico bắt giữ vào năm 2017.

Sau đó, cựu cầu thủ này được dẫn độ trở lại Argentina vào năm 2018 để phục vụ quá trình xét xử. Phiên tòa kéo dài với nhiều lời khai và chứng cứ được trình bày trước khi tòa án đi đến phán quyết cuối cùng vào năm 2019. Kết quả, hội đồng xét xử xác định các cáo buộc là có cơ sở và tuyên án 14 năm tù giam đối với Fabbro.

Sự nghiệp từng khá nổi ở Nam Mỹ

Sinh năm 1982 tại Argentina, Fabbro từng được đánh giá là một tiền vệ tấn công có kỹ thuật tốt. Anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Argentina trước khi có cơ hội thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tên tuổi.

Trong sự nghiệp của mình, Fabbro từng khoác áo những đội bóng nổi tiếng như Boca Juniors, River Plate và Cerro Porteño. Ngoài ra, anh cũng từng nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Paraguay trong một giai đoạn ngắn.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Fabbro được xem là một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý tại giải vô địch Paraguay, đặc biệt trong quãng thời gian thi đấu cho Cerro Porteño khi anh ghi được nhiều bàn thắng quan trọng.

Danh tiếng sụp đổ vì bê bối đời tư

Dù từng có một sự nghiệp tương đối nổi bật trong khu vực, bê bối đời tư nghiêm trọng đã khiến hình ảnh của Fabbro sụp đổ hoàn toàn. Từ một cầu thủ từng được người hâm mộ biết đến trên sân cỏ, anh giờ đây trở thành tâm điểm của một trong những vụ việc gây tranh cãi lớn liên quan đến giới cầu thủ Nam Mỹ.

Bản án 14 năm tù không chỉ khép lại quá trình xét xử kéo dài nhiều năm mà còn gần như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bóng đá của cựu tiền vệ này.