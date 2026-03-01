Bê bối khiến Beckham "chao đảo" sự nghiệp

Tháng 6 năm 2025, cái tên David Beckham một lần nữa phủ kín các mặt báo toàn cầu, nhưng lần này là danh hiệu hiệp sĩ đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, để chạm tay vào vinh quang cao quý nhất từ Hoàng gia Anh ở tuổi 50, "biểu tượng hoàn hảo" này đã phải trải qua hai thập kỷ đầy rẫy những bê bối chấn động.

Vào tháng 5 năm 2019, Tòa án Bromley Magistrates (London) đã ra phán quyết cấm lái xe 6 tháng đối với David Beckham. Cựu đội trưởng tuyển Anh bị một người dân chụp lại khoảnh khắc đang sử dụng điện thoại khi điều khiển chiếc Bentley trong lúc tắc đường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Beckham "đụng độ" luật pháp giao thông. Chỉ một năm trước đó, nhờ sự trợ giúp của luật sư lừng danh Nick Freeman – người có biệt danh "Mr. Loophole" (Quý ông lách luật) Beckham đã thoát án phạt chạy quá tốc độ một cách ngoạn mục chỉ vì cảnh sát gửi thông báo trễ 1 ngày.

Beckham từng bị cấm lái xe 6 tháng (Ảnh: Getty)

Cơn địa chấn đời tư

Cho đến nay, vụ ngoại tình với nữ trợ lý Rebecca Loos năm 2004 vẫn được coi là chương đen tối nhất trong cuộc hôn nhân của nhà Beckham. Tờ News of the World đã phơi bày những góc khuất trong cuộc sống của siêu sao này tại Madrid. Dù Beckham luôn phủ nhận, nhưng trong bộ phim tài liệu năm 2023, chính Victoria đã thừa nhận đó là quãng thời gian cô cảm thấy "cả thế giới chống lại mình". Thậm chí, đến năm 2026, những tình tiết về việc "dàn dựng" thông tin để bảo vệ hình ảnh trong quá khứ vẫn bị báo chí khơi lại.

David Beckham là minh chứng rõ nhất cho việc một ngôi sao có thể đứng dậy sau những sai lầm. Bằng sự khôn ngoan của một cựu danh thủ và chiến lược truyền thông bài bản từ người vợ Victoria, anh đã biến những bê bối thành những bài học về sự nỗ lực. Tuy nhiên, đằng sau danh hiệu "Sir David Beckham" vừa nhận được vào năm 2025, người ta vẫn thấy bóng dáng của một con người đầy khiếm khuyết, nỗ lực tìm kiếm sự thừa nhận giữa những thị phi bủa vây.