Hoa khôi ĐH Vinh 'xả ảnh' cùng đội trưởng tuyển Việt Nam đi ăn cưới, đẳng cấp nhan sắc số 1 làng WAGs

Mới đây, cựu Hoa khôi Đại học Vinh - nàng WAGs Dương Thùy Phương khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cô cùng chồng - trung vệ ĐT Việt Nam Quế Ngọc Hải. Đôi vợ chồng cùng nhau tham dự đám cưới đang nhận được nhiều sự quan tâm của làng bóng đá của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt.

Trong những bức ảnh được đăng tải, vợ chồng Quế Ngọc Hải - Dương Thuỳ Phương xuất hiện vô cùng rạng rỡ trước không gian trang trí sang trọng của rạp cưới. Quế Ngọc Hải chọn phong cách lịch lãm với áo khoác tối màu kết hợp sơ mi trắng và quần âu gọn gàng. Trong khi đó, Dương Thùy Phương ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch.

Quế Ngọc Hải đưa bà xã Dương Thuỳ Phương đến dự đám cưới Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt mới đây (Ảnh: FBNV)

Người đẹp diện áo khoác tông màu xanh nhạt kết hợp chân váy voan dài thướt tha, mang đến tổng thể dịu dàng và tinh tế. Mái tóc đen dài buông tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên nét đẹp nền nã của cựu Hoa khôi Đại học Vinh. Dù là ảnh tự đăng hay qua "camera thường" của "team qua đường", Dương Thuỳ Phương vẫn xinh đẹp, rạng rỡ gây chú ý.

Điểm nhấn của set đồ là chiếc túi xách nhỏ xinh cùng đôi giày bệt thanh lịch, giúp tổng thể trang phục vừa sang trọng vừa nữ tính. Dù không diện trang phục quá cầu kỳ, Dương Thùy Phương vẫn dễ dàng nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng và gương mặt hài hòa.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng nhan sắc của vợ Quế Ngọc Hải gần như “bất bại” mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Dù đứng giữa dàn WAGs xinh đẹp của làng bóng đá Việt, cô vẫn luôn thu hút ánh nhìn nhờ vẻ đẹp trong trẻo và khí chất dịu dàng.

Sau khi kết hôn với Quế Ngọc Hải và sinh 3 người con đáng yêu, Dương Thùy Phương vẫn giữ hình ảnh kín đáo, đẳng cấp nhan sắc vẫn số 1 làng WAGs, ngày càng nhuận sắc. Mỗi lần chia sẻ khoảnh khắc đời thường hay tham dự các sự kiện cùng chồng, cựu Hoa khôi ĐH Vinh đều nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Loạt ảnh mới nhất cũng không ngoại lệ. Nhiều netizen cho rằng Dương Thùy Phương sở hữu vẻ đẹp “càng nhìn càng cuốn”, vừa thanh lịch vừa đằm thắm, đúng chuẩn hình mẫu nàng WAG được yêu mến của bóng đá Việt.

Dù đã là mẹ bỉm 3 con, mỗi lần nàng WAGs Dương Thuỳ Phương xuất hiện trên MXH đều gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, visual đẳng cấp chuẩn Hoa khôi năm ấy bao chàng trai theo đuổi

Vợ chồng Quế Ngọc Hải - Dương Thuỳ Phương đã gắn bó nhiều năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Quế Ngọc Hải thường xuyên thi đấu xa nhà, bà xã là hậu phương vững chắc giúp anh chăm sắc các con, lo toan việc nhà

Cả hai có mái ấm hạnh phúc với 3 cô công chúa dễ thương

Câu chuyện cầu thủ Quế Ngọc Hải dành 2 năm theo đuổi Hoa khôi Đại học Vinh mới nhận được cái gật đầu của người đẹp vốn đã nổi tiếng làng bóng đá