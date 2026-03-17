Vợ Lionel Messi bị tố “quản chặt” Instagram của chồng, block hết gái xinh: Trên mạng hiền dịu vậy thôi nhưng ghen thì số một?

Một câu chuyện thú vị liên quan đến đời sống cá nhân của siêu sao bóng đá Lionel Messi đang khiến mạng xã hội xôn xao. Người mẫu Argentina Andrea Rincón mới đây tiết lộ rằng cô đã bị chặn khỏi tài khoản Instagram của Messi từ rất lâu.

Chia sẻ trên một chương trình truyền hình, Andrea Rincón cho biết khi tìm kiếm tên Messi trên Instagram, tài khoản của anh hoàn toàn không xuất hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã bị chặn từ trước.

“Tôi không thể xem gì cả vì Messi đã chặn tôi”, cô nói và thậm chí còn lấy điện thoại ra để chứng minh ngay trên sóng.

Điều thú vị là Andrea Rincón khẳng định cô chưa từng theo dõi Messi trên Instagram, nên việc bị chặn khiến cô khá bất ngờ. Theo lời người mẫu này, không chỉ mình cô mà còn có nhiều phụ nữ khác rơi vào tình trạng tương tự.

Chính vì vậy, cô hài hước cho rằng có thể đã tồn tại một “chiến dịch thanh lọc” trên Instagram của Messi. Và người mà cư dân mạng lập tức nhắc đến chính là vợ anh - Antonela Roccuzzo.

Vợ Messi bị "tố" dùng Instagram của chồng để chặn loạt gái xinh (Ảnh: Getty)

Andrea Rincón nói nửa đùa nửa thật: “Có thể vợ anh ấy đã làm điều đó. Tôi nghĩ bây giờ Messi đã có gia đình tuyệt vời rồi, mọi thứ chỉ là chuyện của quá khứ thôi".

Trên thực tế, Andrea Rincón từng gây chú ý khi tiết lộ nhiều năm trước cô và Messi đã có một lần gặp gỡ tại hộp đêm. Người mẫu này kể rằng khi đó siêu sao người Argentina còn trẻ và hai người đã có một cuối tuần khá vui vẻ.

Tuy nhiên, sau khi Messi chính thức gắn bó với Antonela Roccuzzo, Andrea Rincón đã chủ động xin lỗi vì những phát ngôn trước đây của mình.

Trong mắt người hâm mộ, Antonela Roccuzzo từ lâu vẫn nổi tiếng với hình ảnh dịu dàng, kín tiếng và luôn đồng hành cùng Messi. Tuy nhiên, câu chuyện do Andrea Rincón tiết lộ lại khiến nhiều người đùa rằng: dù hiền đến đâu thì khi đã là “nóc nhà”, việc giữ chồng cũng phải cực kỳ quyết liệt.

Dù thực hư ra sao, câu chuyện này vẫn chỉ được xem như một giai thoại vui trong đời sống của Messi. Bên cạnh đọc tin giải trí, nhiều cư dân mạng lại chỉ trích cựu người mẫu Argentina, cho rằng cô chỉ đang vẽ chuyện và cố tình "ké fame" Messi cùng Antonela mà thôi. Còn với người hâm mộ, điều quan trọng nhất vẫn là việc siêu sao người Argentina đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên Antonela và các con, đồng thời tiếp tục thi đấu cho Inter Miami CF.

Messi và vợ là đôi bạn thân từ thủa thơ ấu

Cả hau nổi tiếng với chuyện tình đẹp như cổ tích (Ảnh: Getty)