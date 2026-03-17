Dấu chấm hết cho Neymar!

Quyết định mới nhất của HLV Carlo Ancelotti khi gạch tên Neymar khỏi danh sách triệu tập tuyển Brazil tháng 3/2026 đang gây ra một cơn địa chấn thực sự, đẩy tương lai của chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Brazil vào bóng tối.

Sáng ngày 17/3 (giờ Hà Nội), người hâm mộ bóng đá xứ Samba không khỏi ngỡ ngàng khi bản danh sách tập trung chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Pháp và Croatia thiếu vắng cái tên quen thuộc Neymar Jr. Đây không chỉ là một đợt hội quân thông thường, mà là phép thử cuối cùng trước khi chiến lược gia người Italy chốt danh sách 26 gương mặt chính thức lên đường sang Bắc Mỹ tham dự World Cup 2026.

Neymar vắng mặt trong đợt tập trung FIFA Days tháng 3 (Ảnh: FBNV)

Lý giải về quyết định này, HLV Carlo Ancelotti khẳng định ông chỉ ưu tiên những cầu thủ đạt trạng thái sung mãn nhất. Dù đã nỗ lực tái xuất trong màu áo CLB Santos, nhưng tiền đạo 34 tuổi vẫn chưa thể tìm lại bản ngã sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối nghiêm trọng từ cuối năm 2023.

"Tôi đã trực tiếp theo dõi các trận đấu của Santos để đánh giá Neymar, nhưng cậu ấy hiện tại chưa đạt 100% thể lực để đáp ứng cường độ ở cấp độ đội tuyển," Ancelotti chia sẻ đầy thực tế. Việc thiếu thời gian thi đấu ổn định và những dấu hiệu quá tải khiến cơ hội để Neymar góp mặt tại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Quyết định của Ancelotti ngay lập tức vấp phải những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận chuyên gia cho rằng kinh nghiệm và bản lĩnh của Neymar vẫn là "vũ khí" không thể thiếu ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup. Tuy nhiên, phe ủng hộ lại tin rằng Brazil cần một cuộc thay máu triệt để, rũ bỏ sự phụ thuộc vào một ngôi sao vốn đã qua thời kỳ đỉnh cao để hướng tới lối chơi tập thể hiện đại hơn.

Dù thực tế có nghiệt ngã, đây có thể là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Neymar tại đội tuyển quốc gia. Từ vị thế của một thủ quân trẻ tuổi nhất, một kỷ lục gia ghi bàn, Neymar đang phải đối mặt với viễn cảnh kết thúc sự nghiệp quốc tế trong lặng lẽ, xa rời ánh hào quang của chiếc cúp vàng thế giới.