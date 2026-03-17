Chính thức: Danh sách tập trung ĐT Việt Nam, Đoàn Văn Hậu và Đình Trọng trở lại gây sốt

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21/3 nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Đội tuyển Bangladesh, diễn ra ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy. Đây được xem là màn “tổng duyệt” trước khi bước vào trận đấu then chốt gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới.

Điểm đáng chú ý nhất ở đợt tập trung này chính là sự tái xuất của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Lần gần nhất Văn Hậu ra sân cho đội tuyển đã từ tháng 6/2023 trong trận gặp Syria, còn Đình Trọng thậm chí vắng bóng từ tháng 9/2022 (gặp Singapore). Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Sự trở lại của Đình Trọng khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi, khi trung vệ này đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo Công an Hà Nội FC, thường xuyên ra sân và cho thấy sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Trong khi đó, Văn Hậu dù mới trở lại thi đấu chưa lâu nhưng đã nhanh chóng ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận gần nhất, cho thấy anh đã sẵn sàng cả về chuyên môn lẫn thể trạng.

Trong danh sách hội quân lần này của ĐT Việt Nam, bộ khung quen thuộc vẫn được giữ lại với hàng loạt cái tên trụ cột. Ở vị trí thủ môn là sự góp mặt của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip. Hàng thủ tiếp tục có những cái tên giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Vĩ. Tuyến giữa vẫn xoay quanh bộ đôi sáng tạo Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Quang Hải, trong khi trên hàng công, Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được tin tưởng.

Bên cạnh những cái tên nhập tịch đã khẳng định được chỗ đứng như Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh, danh sách lần này còn gây chú ý khi lần đầu gọi lên tuyển tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ sinh năm 1994 này chính thức trở thành công dân Việt Nam từ tháng 10/2025 và nhanh chóng được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng sáng tạo cùng lối chơi gắn kết.

Đáng chú ý, đợt tập trung này tiếp tục mở cửa cho các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh hay tiền vệ Khuất Văn Khang. Ngoài ra, hai cái tên triển vọng khác là Phạm Lý Đức và Nguyễn Đình Bắc cũng được nhắc đến, nhưng sẽ không góp mặt trong tháng 3 do đang phải chấp hành án phạt vì thẻ đỏ từ VCK U23 châu Á 2026.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Một số cầu thủ bận thi đấu tại Cúp quốc gia và V.League sẽ tập trung muộn hơn. Trong dịp FIFA Days này, đội sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh vào 19h00 ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho màn tiếp đón ĐT Malaysia trên SVĐ Thiên Trường ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại cuối AFC Asian Cup 2027.