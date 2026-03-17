Messi được giải oan

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho rằng Lionel Messi có liên quan đến việc trận Finalissima giữa ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha bị hủy. Tuy nhiên, các nguồn tin mới nhất từ ESPN đã lên tiếng làm rõ, khẳng định siêu sao người Argentina hoàn toàn không can dự vào quyết định này.

Trước đó, trận Finalissima - màn so tài giữa nhà vô địch Nam Mỹ và nhà vô địch châu Âu - dự kiến diễn ra tại Lusail Stadium ở Lusail, Qatar vào cuối tháng 3. Đây được xem là trận đấu rất được mong chờ, khi người hâm mộ kỳ vọng được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Argentina của Messi và thế hệ trẻ tài năng của Tây Ban Nha.

Thế nhưng, kế hoạch tổ chức bất ngờ đổ bể. Một số tin đồn nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội, thậm chí ám chỉ Messi đã gây sức ép hoặc có ảnh hưởng tới quá trình tổ chức, dẫn đến việc trận đấu bị hủy.

Tuy vậy, theo nguồn tin của ESPN, những suy đoán này hoàn toàn không có cơ sở. Các nguồn thân cận với đội trưởng Argentina cho biết Messi không hề tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hay quyết định nào liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Messi không hề can dự vào việc trận đấu giữa ĐT Argentina với ĐT Tây Ban Nha của Limane Yamal bị huỷ

Thực tế, nguyên nhân khiến trận Finalissima không thể diễn ra xuất phát từ những khó khăn về lịch thi đấu và địa điểm tổ chức. Ban đầu, trận đấu được lên kế hoạch tại Qatar, nhưng tình hình an ninh và những thay đổi liên quan đến việc tổ chức sự kiện lớn tại quốc gia này đã khiến kế hoạch phải xem xét lại. Khi các bên liên quan không tìm được phương án thay thế phù hợp, trận đấu buộc phải hủy bỏ.

Nguồn tin từ ESPN cũng cho biết bản thân Messi khá thất vọng với quyết định này, bởi anh rất mong chờ cơ hội đối đầu với Tây Ban Nha. Nếu trận đấu diễn ra và Argentina giành chiến thắng, đó có thể là danh hiệu tập thể thứ 49 trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao sinh năm 1987.

Ở thời điểm hiện tại, Messi vẫn đang thi đấu cho Inter Miami CF tại MLS và duy trì phong độ ấn tượng dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp. Mục tiêu lớn tiếp theo của anh vẫn là cùng Argentina chuẩn bị cho hành trình hướng tới FIFA World Cup 2026.

Sau khi thông tin từ ESPN được công bố, nhiều người hâm mộ cho rằng đây chính là lời “giải oan” cho Messi trước những tin đồn thiếu căn cứ lan truyền trên mạng xã hội. Với tầm ảnh hưởng lớn của mình, ngôi sao người Argentina thường xuyên trở thành tâm điểm của các câu chuyện bên lề, nhưng lần này, sự thật đã nhanh chóng được làm rõ.