Bùi Hoàng Việt Anh: Trai đẹp 8 múi ĐT Việt Nam visual sáng bừng, 27 tuổi sở hữu nhà đẹp xe sang, kinh doanh giỏi

Bùi Hoàng Việt Anh hiện là một trong những trung vệ đắt giá nhất Việt Nam. Kể từ khi chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội, anh được cho là nhận mức lót tay "khủng" lên đến hàng chục tỷ đồng. Sự thành công về mặt tài chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ.

Bên cạnh tài năng chuyên môn, Việt Anh còn sở hữu lượng fan đông đảo nhờ chiều cao ấn tượng 1m84 và hình thể "tám múi" săn chắc. Anh được đánh giá là mẫu cầu thủ hiện đại vừa có tư duy chơi bóng thông minh, vừa có ý thức xây dựng hình ảnh cá nhân chỉn chu và lối sống lành mạnh, hiếu nghĩa.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Ảnh: FBNV)

Visual "nam thần" và hình thể 8 múi vạn người mê

Trong dàn cầu thủ của ĐT Việt Nam hiện tại, Bùi Hoàng Việt Anh luôn nằm trong top những gương mặt có ngoại hình ấn tượng nhất. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86 cùng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ, trung vệ sinh năm 1999 được ví như một "nam thần" bước ra từ phim ảnh.

Để duy trì phong độ trên sân cỏ và hình thể "tám múi" săn chắc, Việt Anh cực kỳ khắt khe trong việc tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Chính ngoại hình sáng bừng giúp anh trở thành gương mặt đại diện được săn đón bởi nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm dành cho nam giới, mang về nguồn thu nhập không nhỏ ngoài bóng đá.

Bùi Hoàng Việt Anh sở hữu thể hình lý tưởng (Ảnh: IGNV)

Khối tài sản "khủng" từ bản hợp đồng lịch sử

Bước ngoặt tài chính lớn nhất của Việt Anh đến từ việc gia nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023. Theo nhiều nguồn tin thể thao, bản hợp đồng 3 năm này đã giúp anh nhận khoản tiền lót tay kỷ lục lên đến 16,5 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ đồng mỗi mùa), cùng mức lương thuộc top cao nhất V.League (hơn 100 triệu đồng/tháng).

Năm 2022, anh tậu căn chung cư cao cấp tại Hà Nội. Gần đây, anh còn khiến fan trầm trồ khi hé lộ không gian sống sang trọng, hiện đại do chính mình tâm huyết xây dựng. Sau khi chi 1,6 tỷ đồng mua xe Ford Everest tặng bố mẹ, nam trung vệ vừa chính thức "chốt đơn" chiếc siêu xe Porsche Cayenne Coupe trị giá gần 6 tỷ đồng để tự thưởng cho bản thân.

Việt Anh tự mua xe sang (Ảnh: IGNV)

Nam cầu thủ còn mua xe tặng bố mẹ (Ảnh: IGNV)

Khác với nhiều cầu thủ chỉ tập trung vào sân cỏ, Bùi Hoàng Việt Anh sớm bộc lộ tư duy kinh doanh nhạy bén. Anh hiện đang là chủ của một tổ hợp giải trí Billiards tại Hà Nội. Đây không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê cá nhân mà còn là dự án kinh doanh bài bản, mang lại nguồn thu ổn định.

Dù giàu có và nổi tiếng, Việt Anh vẫn giữ lối sống giản dị và luôn hướng về gia đình. Ít ai biết, thuở nhỏ gia đình anh từng gặp biến cố nợ nần khiến bố mẹ phải bươn chải vất vả. Chính vì vậy, khi thành danh, ưu tiên hàng đầu của anh luôn là bù đắp cho đấng sinh thành.