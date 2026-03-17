Bom tấn 100 triệu euro của Chelsea đối mặt tương lai mờ mịt vì nghi án chất cấm

Cú rơi từ đỉnh cao và án phạt "nghiệt ngã"

Vào tháng 12/2024, thế giới bóng đá chấn động khi tiền đạo Mykhailo Mudryk có kết quả xét nghiệm dương tính với Meldonium – một loại chất cấm trong danh mục của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Dù phía cầu thủ và Chelsea liên tục khẳng định đây là một sai sót ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng thuốc bổ sung, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) vẫn đưa ra án đình chỉ thi đấu nghiêm khắc.

Hệ quả của án phạt này không chỉ là sự vắng mặt trên sân cỏ. Trong suốt năm 2025, cái tên Mudryk gần như bị xóa sổ khỏi kế hoạch của The Blues. Đỉnh điểm là vào mùa hè năm ngoái, Chelsea đã chính thức trao chiếc áo số 10 biểu tượng cho Cole Palmer, một động thái ngầm khẳng định rằng tương lai của ngôi sao trị giá 100 triệu euro không còn nằm ở

Chelsea tìm cách đưa Mudryk cho mượn (Ảnh: Getty)

"Lối thoát" mang tên Strasbourg và Ligue 1

Bước sang tháng 3/2026, khi những hy vọng về việc giảm án hoặc gỡ bỏ lệnh cấm bắt đầu nhen nhóm, ban lãnh đạo Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một bến đỗ mới cho tiền đạo này. Theo các nguồn tin uy tín từ tờ Daily Mail, Chelsea đang thúc đẩy một thỏa thuận cho mượn đầy bất ngờ ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Điểm đến tiềm năng nhất hiện nay chính là Strasbourg, đội bóng đang thi đấu tại Ligue 1. Theo đánh giá, rời khỏi sự tiếp cận của truyền thông Anh sẽ giúp Mudryk tập trung lấy lại cảm giác bóng sau hơn một năm ngồi ngoài.

Trong những tuần gần đây, hình ảnh Mudryk tự tập luyện tại các sân bóng nghiệp dư và phòng gym riêng đã lan truyền trên mạng xã hội. Sự quyết tâm của cầu thủ sinh năm 2001 là điều không thể phủ nhận, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: Liệu một năm rưỡi rời xa bóng đá đỉnh cao có khiến "chiếc xe công thức 1" của Ukraine đánh mất đi tốc độ và sự sắc bén vốn có?

Hợp đồng của Mudryk với Chelsea vẫn còn thời hạn đến năm 2031, nhưng vị thế của anh giờ đây đã khác xa ngày đầu ra mắt. Chuyến đi cho mượn sắp tới không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là bài kiểm tra cuối cùng để quyết định xem liệu anh có còn cơ hội khoác lên mình màu áo xanh thành London một lần nữa, hay sẽ mãi là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử Premier League.