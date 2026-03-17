Chính thức: Nữ VĐV eSports Thái Lan lĩnh án tù vì gian lận ở SEA Games 33

Theo ghi nhận từ tờ Khaosod, hai bị cáo trong vụ việc là N.S. Naphat (biệt danh Tokyogurl), 29 tuổi và Chaiyo (biệt danh Cheerio), 23 tuổi. Cả hai bị cáo buộc đã thông đồng để thực hiện hành vi tráo người thi đấu tại bộ môn Liên Quân Mobile (Arena of Valor) trong kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định tuyển thủ Cheerio đã sử dụng tài khoản và danh tính của Tokyogurl để thi đấu thay trong các trận đấu chính thức. Để thực hiện điều này, hai đối tượng đã xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính có bảo mật của ban tổ chức nhằm qua mặt các bước kiểm tra nhân dạng kỹ thuật số. Hành vi này không chỉ vi phạm điều lệ giải đấu mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật Tội phạm Máy tính của Thái Lan. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Naphat Warasin gian lận ở SEA Games 33 (Ảnh: Khaosod)

Xét thấy các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tòa án đã quyết định giảm mức án từ 6 tháng tù giam xuống còn 3 tháng tù. Tuy nhiên, thay vì thi hành án tại nhà tù, tòa quyết định chuyển sang hình thức giam giữ quản chế trong 3 tháng dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Vụ bê bối của Tokyogurl và Cheerio được xem là "vết đen" chưa từng có trong lịch sử eSports Thái Lan. Sau sự việc, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) tuyên bố sẽ thắt chặt quy trình xác thực vận động viên bằng các công nghệ nhận diện sinh trắc học tiên tiến hơn để tránh lặp lại những sai phạm tương tự trong tương lai.