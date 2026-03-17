Cặp đôi Lý Đức (U23 Việt Nam) và hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo từng hot rần rần SEA Games, hiện tại thế nào?

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước những "hint" lạ xoay quanh chuyện tình cảm giữa cầu thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức và hot girl làng bắn súng Phí Thanh Thảo.

Lý Đức và Phí Thanh Thảo là cặp đôi mới nổi làng thể thao Việt (Ảnh: FBNV)

Cả hai từng bị "tóm dính" khi hẹn hò hồi đầu tháng 2/2026

Cư dân mạng tinh ý phát hiện từ khoảng ngày 22/2 đến nay, cặp đôi từng hot rần rần SEA Games 33 nay không còn tương tác với nhau. Trước đó, Lý Đức và Phí Thanh Thảo thường xuyên để lại bình luận qua lại dưới mỗi bài đăng, khiến fan chú ý và liên tục “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Không chỉ vậy, một chi tiết được soi kỹ là Phí Thanh Thảo từng dùng chiếc ốp điện thoại có in hình của Lý Đức, như một cách “đánh dấu chủ quyền” cực đáng yêu. Tuy nhiên, trong những hình ảnh gần đây, chiếc ốp này đã được thay bằng mẫu khác, làm dấy lên nhiều tò mò.

Phí Thanh Thảo không còn dùng chiếc ốp điện thoại có ảnh Lý Đức

Ngoài ra, netizen còn chỉ ra rằng khi vướng tin đồn hẹn hò trước đây, cả hai thường sử dụng những biểu tượng “ám hiệu” trong caption như hình súng (liên quan đến nghề nghiệp VĐV bắn súng của Phí Thanh Thảo) và cánh tay cơ bắp (gợi đến thể hình của Lý Đức). Thế nhưng thời gian gần đây, các bài đăng của cả hai đã không còn xuất hiện những biểu tượng chung này đi cùng với nhau.

Từ những “hint” kể trên, người hâm mộ đang có nhiều băn khoăn về chuyện tình nổi như cồn ngày ấy của Lý Đức và Phí Thanh Thảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là cách cả hai giữ chuyện tình cảm kín đáo hơn, tránh sự chú ý quá mức từ dư luận.