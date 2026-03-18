LĐBĐ Châu Phi tước chức vô địch của Senegal

Senegal bị tước chức vô địch.

Hôm thứ Ba, Morocco đã bất ngờ được trao chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi sau khi giải đấu đã kết thúc từ 2 tháng trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) cho biết hội đồng phúc thẩm của họ đã phán quyết Senegal "bị tuyên bố thua cuộc trong trận chung kết" và chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ của họ trở thành chiến thắng 3-0 cho nước chủ nhà Morocco. Quyết định này đồng nghĩa với việc Morocco đăng quang chức vô địch châu Phi lần thứ hai trong lịch sử sau 50 năm chờ đợi.

Hành động của Senegal đã bị chỉ trích nặng nề và được xem là một vết nhơ lớn đối với một giải đấu vốn dĩ rất thành công. CAF cũng thông báo hủy bỏ khoản tiền phạt 100.000 đô la Mỹ đối với tiền đạo Ismael Saibari của Morocco và giảm án treo giò của anh xuống còn một trận.

CAF cũng cho biết khoản tiền phạt áp đặt lên Morocco vì vụ việc các cậu bé nhặt bóng cố gắng lấy trộm khăn của thủ môn Senegal bên cạnh khung thành đã được giảm xuống còn 50.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khoản tiền phạt 100.000 đô la Mỹ áp đặt lên Morocco vì các cầu thủ và quan chức của họ cố gắng can thiệp vào quy trình VAR vẫn được giữ nguyên.

Trong trận chung kết ngày 18 tháng 1 tại Rabat, các cầu thủ Senegal do huấn luyện viên Pape Thiaw dẫn đầu đã rời sân để phản đối trong 15 phút bù giờ. Nguyên nhân của hành động này là do Senegal bị từ chối một bàn thắng chỉ vài phút trước khi Morocco được hưởng phạt đền. Đội tuyển Senegal bày tỏ sự tức giận với trọng tài Jean-Jacques Ndala vì đã cho Morocco hưởng quả phạt đền sau khi xem lại VAR.

Người hâm mộ đã cố gắng tràn vào sân khi Morocco được hưởng quả phạt đền quyết định trận đấu. Khi trận đấu tiếp tục, cú sút phạt đền của tiền đạo Brahim Diaz đã bị thủ môn Edouard Mendy cản phá. Trận đấu bước vào hiệp phụ và Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất giúp Senegal giành chiến thắng.

Tại phiên điều trần kỷ luật ban đầu, CAF đã phạt các cầu thủ, quan chức Senegal và Morocco hơn 1 triệu đô la và cấm thi đấu, nhưng không thay đổi kết quả chung cuộc.