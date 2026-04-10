Cầu thủ giải Saudi Pro League phẫn nộ tố BTC thiên vị Ronaldo

Sóng gió đang nổi lên tại giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út khi các ngôi sao của CLB Al-Ahli đồng loạt lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, đồng thời ám chỉ có một chiến dịch "dọn đường" để đưa Cristiano Ronaldo và Al-Nassr đến ngôi vương mùa này.

Nguồn cơn bắt đầu từ trận hòa 1-1 đầy tranh cãi giữa Al-Ahli và Al-Fayha diễn ra vào ngày 8/4. Kết quả này khiến Al-Ahli dậm chân ở vị trí thứ ba, lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al-Nassr.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, cầu thủ Ivan Toney không giấu nổi sự bất bình trước những quyết định của vua áo đen. Tiền đạo người Anh khẳng định đội bóng của anh đã bị tước đoạt ít nhất hai quả phạt đền rõ ràng. Đáng chú ý, Toney còn tiết lộ một chi tiết gây sốc về thái độ của trọng tài chính: "Tôi không hiểu họ muốn gì hơn nữa. Khi chúng tôi cố gắng trao đổi, trọng tài lại thản nhiên bảo chúng tôi hãy tập trung vào đấu trường AFC Champions League. Đó là điều khó chấp nhận khi VAR vẫn đang hoạt động".

Cầu thủ Al-Ahli ám chỉ BTC đang thiên vị đội bóng của Ronaldo (Ảnh: Getty)

Không dừng lại ở việc chỉ trích chuyên môn, Toney còn công khai ám chỉ về một sự dàn xếp có hệ thống. Khi được hỏi về việc ai là người hưởng lợi từ những sai sót này, chân sút 30 tuổi cười ẩn ý: "Ai cũng biết chúng ta đang đuổi theo ai". Đây được xem là lời nhắm trực tiếp vào Al-Nassr – đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng dưới sự dẫn dắt của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi đồng đội của Toney là Galeno cũng lên tiếng tiếp sức trên mạng xã hội. Cầu thủ này viết những dòng trạng thái đầy cay nghiệt, cho rằng ban tổ chức đang tìm cách "trao cúp cho một người" và sự thiếu công bằng này là đòn giáng mạnh vào nỗ lực của các CLB khác. Galeno khẳng định Al-Ahli đang bị gạt ra khỏi cuộc đua vô địch bằng những tác động phi thể thao.

Trước làn sóng phản đối dữ dội từ các cầu thủ, phía CLB Al-Ahli đã chính thức gửi văn bản yêu cầu Ban tổ chức giải đấu và Hiệp hội trọng tài phải công bố công khai đoạn ghi âm trao đổi giữa trọng tài chính và tổ VAR. Đội bóng này tin rằng chỉ có sự minh bạch mới có thể xoa dịu dư luận và lấy lại uy tín cho giải đấu.

Al-Nassr của Ronaldo đang dẫn đầu bảng với khoảng cách 2 điểm và còn một trận chưa đấu (Ảnh: Getty)

Hiện tại, Al-Nassr của Ronaldo vẫn đang nắm lợi thế cực lớn khi hơn Al-Ahli 2 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, những cáo buộc về việc "ưu ái" siêu sao người Bồ Đào Nha đang tạo ra áp lực tâm lý cực lớn lên đội ngũ điều hành giải đấu. Nếu những nghi vấn này không được giải quyết thỏa đáng, danh hiệu vô địch đầu tiên của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út có nguy cơ bị phủ bóng bởi những tranh cãi.