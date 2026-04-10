Quang Dương đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Quang Dương chắc chắn đang không ổn. Phong độ hoặc thậm chí là trình độ của tay vợt trẻ đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí đi xuống, điều này đã thể hiện rõ ràng ở kết quả tại những giải đấu gần đây.

Trong hàng loạt giải đấu thời gian qua tại Việt Nam, Quang Dương không còn là cái tên "auto" vô địch như trước. Dù là sân chơi quốc tế hay các giải trong nước, thành tích của Quang Dương đều khá mờ nhạt, không còn tạo ra cảm giác áp đảo như thời điểm trước khi còn thi đấu đỉnh cao tại Mỹ.

Ở giải D-Joy gần đây, Quang Dương lộ rõ dấu hiệu hụt hơi khi chạm trán các tay vợt hàng đầu hệ thống APP. Đáng nói hơn, ở hai giải trong nước gần đây như VTV hay Lạch Tray, Quang Dương thậm chí không thể thi đấu trọn vẹn đều với vấn đề sức khỏe.

Quang Dương dạo này, không chỉ thiếu thể lực hay tốc độ mà có vẻ còn thiếu đi năng lượng chiến đấu - điều từng khiến anh trở thành tay vợt Việt Nam đáng xem nhất. Những pha xử lý xuất sắc vẫn còn đó nhưng sự bùng nổ và cảm giác làm chủ trận đấu thì đang dần biến mất.

Có thể phần nào thông cảm cho Quang Dương khi trở về Việt Nam thi đấu thường xuyên, anh phải đối diện với áp lực của người dẫn đầu. Từng có thời điểm trình độ của Quang Dương được đánh giá là vượt trội so với mặt bằng chung trong nước và điều đó vô tình đặt anh vào thế "không được phép thua".

Chính vì sự chênh lệch với các tay vợt Việt Nam nên tại nhiều giải đấu trong nước, Quang Dương phải bắt cặp với em trai mình là Bảo Dương để cân bằng với các đối thủ.

Bảo Dương là một tay vợt trẻ có tiềm năng, thậm chí theo như lời bố Quang Dương thì tài năng hơn rất nhiều so với anh trai. Tuy nhiên, sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là điều dễ thấy. Quang Dương vì thế phải "gồng gánh" trong phần lớn thời gian thi đấu, ảnh hưởng nhiều thể lực và tâm lý.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch trình dày đặc cũng là một vấn đề lớn với Quang Dương. Kể từ khi không còn gắn bó với hệ thống PPA và chuyển hướng sang thị trường châu Á, Quang Dương gần như luôn trong trạng thái di chuyển. Hết giải đấu lại đến sự kiện, hết giao lưu lại thi đấu.

Nếu như trước đây, khi còn ở Mỹ, anh có một guồng tập luyện - thi đấu - hồi phục rõ ràng, thì hiện tại mọi thứ đang bị xáo trộn. Cơ thể không có đủ thời gian nghỉ ngơi, và chấn thương vì thế cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Mức độ ảnh hưởng, danh tiếng của Quang Dương cũng không còn ở mức đỉnh cao như trước nữa. Việc xuất hiện quá thường xuyên khiến sự háo hức của khán giả trong nước cũng giảm đi nhiều.

Quang Dương lúc này đang ở 1 giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Khi mà phong độ không còn cao, thể trạng không còn tốt và sức hút cũng dần đi xuống. Đó có lẽ là thời điểm cần thay đổi.

