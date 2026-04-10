Vợ Thành Chung xinh đẹp "tái xuất" sau thời gian âm thầm sinh con, lấy lại vóc dáng hotgirl thần tốc chỉ sau 1 tháng

Vốn là cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện đời tư, tuyển thủ Nguyễn Thành Chung và bà xã Ngô Tố Uyên đã khiến người hâm mộ một phen "ngã ngửa" khi thông báo gia đình chính thức có thêm thành viên mới. Suốt thai kỳ, nàng hotgirl Tuyên Quang gần như không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về bụng bầu, giữ kín thông tin cho đến tận khi con trai thứ hai đầy tháng.

Nhìn vào loạt ảnh mới nhất trong chuyến du lịch của cặp đôi Thành Chung - Tố Uyên, netizen không khỏi trầm trồ trước phong độ nhan sắc của nàng hotgirl Tuyên Quang. Dù mới trải qua kỳ sinh nở được 1 tháng, Ngô Tố Uyên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai như thời con gái.

Trong ảnh, cô nàng khoe làn da trắng sứ mịn màng cùng gương mặt thanh thoát, không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay "phá nét" sau sinh. Tố Uyên tự tin diện những bộ cánh khoe khéo đôi chân thon dài và vòng eo phẳng lì. Từ phong cách quý cô thanh lịch với áo kiểu trắng điệu đà đến bikini đen đầy quyến rũ, mỗi khung hình đều khiến dân mạng phải thốt lên: "Nhan sắc nhất nhì dàn WAG Việt".

Đằng sau màn lấy lại vóc dáng "thần tốc" của Tố Uyên chắc chắn không thể thiếu sự đồng hành của ông xã Thành Chung. Nam trung vệ nổi tiếng là người chiều vợ thương con. Ngay sau khi vợ hoàn thành "nhiệm vụ" cao cả, anh đã không ngần ngại chi mạnh tay cho những món quà hàng hiệu xa xỉ và đưa vợ đi hâm nóng tình cảm tại các trung tâm thương mại sang trọng hay đưa vợ đi du lịch nghĩ dưỡng xả hơi.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc, cùng nhau làm đầy thàng cho bé thứ hai - Lion khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Có thể thấy, sự chăm sóc chu đáo và tâm lý của Thành Chung chính là "liều thuốc bổ" tốt nhất giúp Tố Uyên nhanh chóng rạng rỡ trở lại.

Netizen đồng loạt vào xin "vía" hồi dáng: "Mới đầy tháng mà dáng đã như thế này rồi, Tố Uyên đỉnh thật sự!", "Mẹ bỉm 2 con mà cứ như hotgirl 18 tuổi vậy, xin bí mật giữ dáng đi", "Thành Chung tâm lý quá, vợ đẹp con ngoan thế này thì nhất anh rồi!"...

Thành Chung đưa vợ đi Ninh Bình du hí hậu sinh con thứ hai

