"Nữ thần" pickleball số 2 thế giới Anna Bright "Ánh Dương" suýt dính phốt "bùng tiền" và loạt kỉ niệm nhớ đời khi tới Việt Nam

Trong vlog cá nhân đăng tải gần đây, tay vợt nữ pickleball Top 2 thế giới Anna Bright (còn được fan Việt gọi với tên dễ thương là "Ánh Dương") - đã khiến fan cười nghiêng ngả khi kể lại sự cố "muối mặt" tại khách sạn. Sau một ngày thi đấu mệt nhoài, cô nàng cùng hội anh em cầu thủ đi ăn tối. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như Anna không hồn nhiên... đứng dậy đi thẳng về phòng ngay khi dùng bữa xong.

"Mình cứ thế đi ra vì nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ai dè khách sạn bắt phải ký hóa đơn. Sáng hôm sau Hayden nhắn tin bảo cả khách sạn đang hoảng loạn vì mình chưa trả tiền", Anna cười khổ chia sẻ. Hóa ra, vì thói quen ở Mỹ hoặc do quá mệt, cô nàng đã quên béng thủ tục thanh toán.

Sự việc này khiến Anna bị hội "pickleball boys" trêu chọc không ngớt. Thậm chí, sáng hôm sau khi cô quay lại nhà hàng, nhân viên khách sạn đã phải "chăm sóc" cô nàng cực kỳ kỹ lưỡng, nhìn như "diều hâu" để chắc chắn "nữ thần" không... chạy mất lần nữa. Để chuộc lỗi, Anna Bright đã phải để lại một khoản tiền tip cực hậu hĩnh vì sự bất tiện mình gây ra.

Hành trình "vượt sướng" tại Hà Nội: Từ sự cố khách sạn đến chỉ số cơ bắp gây sốc

Trước khi giành HCV nội dung đôi nữ Pro PPA Hanoi cùng Anna Leigh Waters, Anna Bright đã có những ngày đầu "bất ổn" tại Hà Nội. Cô nàng không ngần ngại "bóc phốt" khách sạn đầu tiên do BTC sắp xếp: "Nước rò rỉ, điều hòa hỏng, 4 giờ sáng mình tỉnh dậy vì nước mưa tạt thẳng vào mặt qua cửa sổ". Cô nàng sau đó đã phải tự bỏ tiền túi để chuyển sang khách sạn 5 sao khác ngay trong đêm để bảo toàn sức khỏe.

Chưa dừng lại ở đó, kết quả xét nghiệm máu tại Việt Nam của Anna còn khiến bác sĩ phải "hết hồn". Chỉ số tổn thương mô cơ (CK) của cô cao gấp... 25 lần mức bình thường. Trong khi bác sĩ lo lắng yêu cầu nghỉ ngơi, cô nàng lại coi đó là một "lời khen" cho sự nỗ lực tập luyện của mình.

Anna Bright làm vlog yêu Việt Nam

Cô nàng say sưa kể về sự cố quên trả tiền ăn khiến đồng đội tá hoá

Anna Bright ướt đẫm mồ hôi sau 1 buổi tập ở Hà Nội

Cô nàng thậm chí còn vắt áo ra nước để chứng minh mình đã nỗ lực đổ mồ hôi trên sân tập thế nào

Cái kết ngọt ngào và tình yêu mãnh liệt với fan Việt

Bỏ qua những sự cố "dở khóc dở cười", Anna Bright đã có một giải đấu thành công rực rỡ với tấm huy chương vàng danh giá. Cô nàng liên tục bày tỏ sự xúc động trước sự nồng hậu của người Việt: "Mọi người ở đây tốt bụng lắm, không để mình tự xách túi bao giờ. Bác tài xế còn xin mình chữ kí. Mọi người ở đây yêu pickleball lắm. Mình yêu con người Việt Nam vô cùng!".

Dù "fail" nhẹ trong chuyến đi ngắm phố đường tàu hay suýt ngất vì cái nắng nóng kỷ lục của Hà Nội, áo đẫm mồ hôi đến vắt ra được nước, Anna Bright vẫn khẳng định Việt Nam đã để lại trong cô những kỷ niệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Netizen Việt không khỏi thích thú trước sự đáng yêu của Anna: "Chị đẹp ơi, 25 đô thôi mà, lần sau đừng quên nhé", "Nhìn bả vắt mồ hôi từ cái áo mà thấy nể, huy chương vàng này xứng đáng quá rồi", "Sự cố bùng tiền chắc do 'lag' thôi, nhưng mà tip bù hậu hĩnh là chuẩn hoa hậu thân thiện rồi nha!"...