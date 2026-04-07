Trọn vẹn visual sáng bừng của Anna Thu Thuỷ tại PPA Hanoi, 5 ngày 4 trang phục thi đấu, bộ nào cũng xuất sắc

Tại giải PPA Tour Asia - MB Hanoi Cup 2026 vừa khép lại ở Hà Nội, Anna Leigh Waters không chỉ khẳng định vị thế số 1 thế giới với hai chức vô địch đôi nam và đôi nữ thuyết phục mà còn gây thương nhớ bởi nhan sắc khỏe khoắn và gu thời trang trên sân đấu đầy tinh tế.

Visual của Anna Thu Thuỷ biến hóa đầy lôi cuốn qua 4 bộ trang phục từ vòng loại đến chung kết. Xuất hiện trong những ngày đầu ở nội dung đôi nam nữ Anna chọn tông màu tím nhạt toát lên vẻ trẻ trung, thân thiện.

Trang phục ngày thi đấu đầu tiên của Anna Leigh Waters (Ảnh: Lê Trung)

Ở ngày thi đấu kế tiếp, cô diện trang màu trắng nổi bật, khoe trọn nét tươi mới.

Ảnh: Như Hoàn

Đến trận chung kết khi tính chất trận đấu trở nên căng thẳng, Anna chuyển sang tông xanh dương đậm. Trang phục này tôn lên vóc dáng săn chắc, cơ bắp của một vận động viên đỉnh cao. Ánh mắt tập trung sắc sảo sau lớp kính bảo hộ cùng mái tóc cột cao gọn gàng tạo nên một hình ảnh đầy quyền lực.

Ảnh: Như Hoàn

Ở nội dung đôi nữ, Anna Leigh Waters và Anna Bright trung thành với màu xanh bạc hà và cùng lên ngôi vô địch. Sự hiện diện của Anna Leigh Waters tại PPA Hanoi Cup 2026 không chỉ mang tính chuyên môn mà còn là phong thái thi đấu chuyên nghiệp vừa quyết liệt trên sân, vừa rạng rỡ và tràn đầy sức sống ở đời thường.

