Trương Vinh Hiển – Sophia Huỳnh Trần: 7 năm, 1 tình yêu, 1 đam mê và cùng nắm tay bước lên bục vinh quang

Không chỉ là những nhà vô địch trên sân đấu, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần còn viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp của làng pickleball Việt Nam. Tại PPA Hanoi Cup 2026, sự đồng hành của họ một lần nữa trở thành tâm điểm, minh chứng cho một tình yêu gắn liền với khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Từ nhân duyên “thanh xuân” 7 năm

Trong giới thể thao, hiếm có cặp đôi nào sở hữu sự gắn kết bền chặt như Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần. Bắt đầu quen nhau khi cả hai còn là những cô cậu thiếu niên, cặp đôi đã cùng nhau trải qua trọn vẹn quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất. Xuất thân từ bộ môn quần vợt và sau đó cùng chuyển hướng sang chinh phục Pickleball, họ không chỉ là người yêu mà còn là những người bạn đồng môn, cùng chia sẻ từng giọt mồ hôi trên sân tập và những áp lực của đời vận động viên chuyên nghiệp.

Sự gắn kết này càng thêm đặc biệt khi có sự ủng hộ từ gia đình. Với việc bố của Sophia – HLV Huỳnh Phú Quí cũng chính là người thầy trực tiếp dẫn dắt Vinh Hiển. Cũng vì vậy, ngay từ nhỏ cặp đôi đã nhận được sự yêu thương, cổ vũ và dạy bảo từ hai bên gia đình. Khi cùng chuyển sang pickleball, cả hai đã bắt cặp thi đấu đôi nam nữ các giải trong và ngoài nước. Từ những đồng đội quần vợt, họ cùng nắm tay nhau bước lên nhiều bục trao huy chương ở đấu trường pickleball.

…Đến sự đồng hành lay động tại PPA Hanoi Cup 2026

Tại giải đấu PPA Hanoi Cup 2026 vừa qua, người hâm mộ không chỉ ấn tượng bởi những pha bóng đẳng cấp mà còn bởi những khoảnh khắc đầy xúc động của cặp đôi này. Nếu trên sân đấu nội dung đôi nam nữ, họ là một “cặp bài trùng” ăn ý với những chiến thuật nhịp nhàng, thì ở nội dung đánh đơn, họ trở thành điểm tựa tinh thần không thể thay thế cho đối phương.

Hình ảnh Sophia đứng sát bên lề sân đấu, đôi mắt không rời bạn trai dù chỉ một giây đã chạm đến trái tim nhiều người hâm mộ. Trong mỗi trận đơn nam của Vinh Hiển, Sophia không chỉ là một người hỗ trợ, chăm sóc mà còn căng thẳng theo từng đường bóng, vỡ òa khi bạn trai ghi điểm và không giấu nổi sự lo âu khi anh gặp phải những tình huống bóng nguy hiểm.

Đặc biệt, khoảnh khắc Vinh Hiển gặp chấn thương, phải nén đau để hoàn thành trận đấu vô cùng xúc động. Giữa áp lực nghẹt thở của nhà thi đấu, Sophia luôn có mặt kịp thời để động viên. Sự ân cần, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô đối với người đồng đội, người bạn trai của mình minh chứng cho một tình yêu không chỉ hạnh phúc, sẻ chia cả trong và bên ngoài sân pickleball.

Biểu tượng của một thế hệ vận động viên mới

Chuyện tình của Vinh Hiển và Sophia không màu mè, phô trương mà được vun đắp từ sự thấu cảm. Họ chứng minh rằng trong thể thao đỉnh cao, tình yêu không phải là rào cản mà trái lại, là động lực để cả hai cùng tiến bộ. Khi vui cùng hưởng vinh quang chiến thắng, khi đau cùng san sẻ nỗi lo chấn thương.

Phía sau những tấm huy chương và ánh hào quang sân đấu là một tình yêu giản dị, chân thành. Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần không những truyền cảm hứng về chuyên môn Pickleball mà còn về cách những người trẻ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bảo vệ và nâng đỡ nhau đi qua những thăng trầm của sự nghiệp.