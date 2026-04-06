Camera nhà đài "tóm dính" hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo xinh đẹp đi cổ vũ Lý Đức (U23 Việt Nam), đập tan tin đồn rạn nứt

Mới đây, hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo gây sốt MXH khi xuất hiện trên truyền hình trực tiếp một trận đấu CLB PVF - Công an Nhân dân. Ống kính nhà đài đã không bỏ lỡ những khoảnh khắc Phí Thanh Thảo tươi rói trên khán đài SVĐ PVF và lập tức nhận về nhiều sự chú ý. Diện trang phục đơn giản nhưng Phí Thanh Thảo vẫn cực kỳ nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ, "đốn tim" bao người hâm mộ. Cô nàng đã có mặt để cổ vũ cho trận đấu của CLB PVF-CAND, nơi "bạn trai tin đồn" Lý Đức đang thi đấu.

Phí Thanh Thảo, hay còn được biết đến với biệt danh "hotgirl bắn súng", là một trong những vận động viên thế hệ mới được yêu thích nhất tại Việt Nam hiện tại. Không chỉ tài năng trên sân đấu, Thanh Thảo còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh tú với nụ cười rạng rỡ và gương mặt khả ái. Sự xuất hiện của cô trên khán đài sân PVF đã nhanh chóng "chiếm trọn spotlight", thu hút mọi ánh nhìn của khán giả và giới truyền thông. Với phong thái tự tin và nụ cười luôn nở trên môi, Phí Thanh Thảo đã thể hiện sự nhiệt tình và tình yêu dành cho môn thể thao vua.

Lý Đức, trung vệ từng gây sốt khi khoác áo U23 Việt Nam và đang khoác áo CLB PVF-CAND, là một trong những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh chàng có diện mạo bảnh bao, vóc dáng cao ráo và lối đá mạnh mẽ, quyết đoán. Sự xuất hiện của Phí Thanh Thảo trên khán đài để cổ vũ cho Lý Đức là cách cô nàng chứng minh tình cảm với chàng tuyển thủ vẫn ngọt ngào, bất chấp tin đồn rạn nứt lan truyền trên MXH.