Ronaldo hay Messi đều không phải Top 1, lộ diện "vị vua" thực sự trong danh sách sao thể thao giàu nhất mọi thời đại!

Cuộc tranh luận về việc ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, trong cuộc đua về khối tài sản "khủng", bảng xếp hạng mới nhất về những siêu sao thể thao giàu nhất lịch sử (đã điều chỉnh theo lạm phát) lại mang đến một kết quả cực kỳ bất ngờ. Không còn là những ông hoàng của sân cỏ, Ronaldo và Messi ngậm ngùi xếp sau những cái tên khác đến từ các môn thể thao khác như bóng rổ, golf và quyền Anh.

Nhìn vào bảng xếp hạng các vận động viên được trả lương cao nhất trong lịch sử của ấn phẩm kinh doanh thể thao Sportico, "vị vua" thực sự được xướng tên ở vị trí số 1 không ai khác chính là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Với khối tài sản lên tới 3,41 tỷ bảng Anh (khoảng 111 nghìn tỷ đồng), Michael Jordan bỏ xa các đối thủ còn lại, chứng minh sức ảnh hưởng "vô tiền khoáng hậu" của mình không chỉ trên sân đấu mà còn là một doanh nhân cực kỳ thành công với thương hiệu giày Jordan nổi tiếng toàn cầu.

Ở vị trí thứ 2 là một cái tên cũng cực kỳ quen thuộc - huyền thoại golf Tiger Woods với 2,18 tỷ bảng Anh (khoảng 70 nghìn tỷ đồng). Mặc dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng sức hút thương mại và những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ vẫn giúp Tiger Woods giữ vững vị thế là một trong những vận động viên giàu nhất mọi thời đại.

BXH các ngôi sao thể thao có tài sản "khủng" nhất

Ngay sau đó, Cristiano Ronaldo mới chính thức xuất hiện ở vị trí thứ 3 với 1.91 tỷ bảng Anh (hơn 60 nghìn tỷ đồng). Mặc dù vẫn là một con số cực kỳ "khủng", nhưng việc Ronaldo không thể lọt vào Top 2 chắc chắn sẽ khiến nhiều fan hụt hẫng. Xếp sau Ronaldo là siêu sao bóng rổ LeBron James (vị trí thứ 4) và "bọ chét nguyên tử" Lionel Messi (vị trí thứ 5).

Bảng xếp hạng này cho thấy sức hút thương mại và khối tài sản "khủng" của các vận động viên bóng rổ và golf, nơi mà chỉ với một vài bản hợp đồng tài trợ, họ có thể bỏ xa các cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, với khối tài sản cực kỳ lớn của Michael Jordan, chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa Ronaldo và Messi mới có thể chạm tay vào chiếc ghế giàu vô địch.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất, vượt qua đối thủ Messi (Nguồn: Reuters)