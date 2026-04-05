Đẳng cấp nhà vô địch: Lý Hoàng Nam đáp trả lời "thách đấu" của Top 2 thế giới Federico Staksrud, hẹn ngày sang Mỹ thi đấu

Tối 5/4, Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đánh bại Trương Vinh Hiển ở trận chung kết để lên ngôi vô địch PPA Hanoi nội dung đơn nam Pro. Trong niềm vui chiến thắng, Lý Hoàng Nam tỏ ra khá vui vẻ khi nghe chuyện tay vợt Top 2 thế giới Federico Staksrud nhắc đến mình và Vinh Hiển, muốn so tài tại Mỹ.

Cụ thể, Federico Staksrud cho rằng: “Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển là tay vợt giỏi nhưng còn chặng đường dài phía trước. Họ thậm chí còn chưa thi đấu giải nào ở Mỹ. Họ làm được điều đó chúng ta mới biết được trình độ của họ đến đâu. Hiện tại họ chỉ chơi trong điều kiện quen thuộc của mình. Và dù vậy thì vẫn là những trận đấu khó khăn cho họ. Nếu họ sang PPA Mỹ chúng ta sẽ thấy họ làm được những gì".

Phản hồi về ý kiến của Federico Staksrud cho rằng kết quả tại Việt Nam có sự khác biệt so với khi đấu tại Mỹ, Lý Hoàng Nam thẳng thắn thừa nhận đối thủ có lý do để nói như vậy và đặt luôn một cái hẹn ngày sang Mỹ so tài cùng những tay vợt top đầu này.

Lý Hoàng Nam nói: "Nam nghĩ anh Federico Staksrud nói câu đó có lý do vì khi sang đấu trường bên Mỹ mọi thứ sẽ khác, từ thời tiết, đường banh và thi đấu ngoài trời. Khi về đây, mọi thứ thì mình đã quen rồi còn các tay vợt Top đầu vẫn cần thời gian thích nghi. Bản thân Nam cũng muốn qua Mỹ thi đấu nhưng lịch PPA ở châu Á rất là dày, mình chưa sắp xếp được. Nam nghĩ cuối năm mình sẽ cố gắng qua Mỹ để xem các anh đánh thực sự nhanh cỡ nào".

Dù thắng Trương Vinh Hiển với tỉ số có vẻ cách biệt, nhưng Lý Hoàng Nam cho biết anh đã phải chuẩn bị tâm lý cực tốt. Lý Hoàng Nam nhắc lại việc mình từng thất bại 2 lần trước người đàn em ở các giải PPA trước đó để thấy rằng chiến thắng này không hề dễ dàng.

"Rất vui vì mình đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kĩ. Mình biết đối thủ của mình là Vinh Hiển là người đã thi đấu rất tốt xuyên suốt giải đấu này. Hai lần trước khi đánh với Hiển ở giải PPA mình đã thất bại nên mình biết Hiển là tay vợt rất khó ăn ở những trận đấu quan trọng thế này. Mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để nhập cuộc và chiến thuật từ đầu trận đề ra rất là đúng. Tất cả các cú đánh và chiến thuật mình đề ra đều hiệu quả và giành được chiến thắng".

Khoảnh khắc hai tay vợt Việt Nam đứng ở chung kết đơn nam Pro là hình ảnh đẹp nhất của giải đấu. Lý Hoàng Nam dành sự trân trọng đặc biệt cho Trương Vinh Hiển khi đàn em đã hạ gục được hạt giống số 1 thế giới Federico Staksrud.

"Thật ra khi 2 tay vợt Việt Nam vào chung kết rất là vui. Trận Hiển vượt qua Federico Staksrud là trận đấu rất hay, Hiển thi đấu rất là tốt. Nam đánh giá Hiển vượt qua một tay vợt ở Top thế giới không hề dễ, nhất là ở lứa tuổi của Hiển. Hiển đã làm được, khi nghe tin Hiển thắng mình cũng cố gắng để làm sao hai tay vợt Việt Nam cùng giữ cúp ở lại tại Việt Nam. Nam nghĩ hôm nay Hiển đã cố gắng hết sức rồi và Nam cũng vậy. Thể thao có thắng có thua, lần này Nam thắng, lần sau Hiển thắng. Hi vọng Hiển sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện để giành cúp PPA trong năm nay".

Dù đăng quang ngôi vương đơn nam, Lý Hoàng Nam vẫn rất thực tế khi nhìn nhận về trình độ đánh đôi: "Với Nam, đánh đơn thì mình tự tin còn đôi thực sự trình độ còn kém rất là xa, mình cố gắng tập luyện nội dung đôi và Nam nghĩ VĐV Việt Nam đã thể hiện rất tốt trước các tay vợt tốp của PPA".