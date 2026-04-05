Tổng kết PPA Hanoi: Lý Hoàng Nam vô địch, Anna Thu Thuỷ và Ben Johns khẳng định phong độ số 1 thế giới

Sau 5 ngày tranh tài đầy kịch tính tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), giải Pickleball PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 đã chính thức khép lại vào hôm nay (5/4) bằng những trận chung kết rực lửa.

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng đổ dồn về nội dung đơn nam với màn đối đầu của hai tay vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển. Chung cuộc với phong độ ổn định và thể lực sung mãn, Hoàng Nam đã giành chiến thắng cả hai set để dễ dàng lên ngôi vô địch.

Ở nội dung đơn nữ, khán giả Thủ đô đã được chứng kiến một trong những trận đấu kịch tính nhất từ đầu giải giữa Kaitlyn Christian và Brooke Buckner. Bước vào trận chung kết với phong độ cực cao, Brooke Buckner sớm chiếm ưu thế khi thắng set đầu tiên với tỷ số 11-7. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở set 2 khi Christian liên tục phải cứu match-point trước sức ép nghẹt thở của đối thủ. Tuy nhiên, bằng tinh thần thép, cô đã ngược dòng thắng sát nút 14-12. Bước vào set quyết định, Kaitlyn Christian tiếp tục duy trì sự hưng phấn để khép lại trận đấu với tỷ số 11-9, chính thức đăng quang ngôi vô địch trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả Mỹ Đình.

Ở nội dung Đôi nữ, cặp đôi số 1 thế giới Anna Leigh Waters và Anna Bright đã dễ dàng đánh bại Tyra Hurricane Black và Catherine Parenteau với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, "huyền thoại" Ben Johns cùng người đồng đội Gabe Tardio cũng khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở nội dung Đôi nam khi vượt qua cặp đôi Federico Staksrud và Hayden Patriquin.

Ben Johns cũng khép lại một giải đấu thành công rực rỡ khi hoàn tất cú đúp danh hiệu với chức vô địch nội dung đôi nam nữ sát cánh cùng Anna Leigh Waters.