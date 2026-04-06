"Goat" và "nữ hoàng" pickleball thế giới cắn thử cúp vàng PPA Hanoi cực yêu, fan Việt xếp hàng dài bất tận chờ gặp huyền thoại Ben Johns

Dòng người xếp hàng dài chờ gặp Ben Johns sau giải PPA Hanoi

Sức hút của pickleball tại Việt Nam đã đạt đến đỉnh điểm khi giải đấu PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 kết thúc với những hình ảnh đầy ấn tượng đêm chung kết. Sự xuất hiện của hai tay vợt hàng đầu thế giới, Ben Johns và Anna Leigh Waters, đã tạo nên một "cơn sốt" chưa từng có, chứng minh sức hấp dẫn của môn thể thao này đối với người hâm mộ Việt Nam.

Hình ảnh Ben Johns và Anna Leigh Waters cùng đội nón lá Việt Nam và cắn thử chiếc cúp vàng "nón lá mạ vàng" được chia sẻ rần rần sau khi chung kết đôi nam nữ PPA Hanoi khép lại. Sự hào hứng và nụ cười rạng rỡ của hai nhà vô địch không chỉ thể hiện niềm vui chiến thắng mà còn cho thấy sự tôn trọng và tình yêu dành cho văn hóa và con người Việt Nam. Đây là hình ảnh đẹp mắt, thể hiện sự giao thoa văn hóa thể thao giữa hai quốc gia.

Huyền thoại Ben John cắn thử cúp vàng, còn nữ hoàng pickleball Anna Leigh Waters cũng cực phấn khích khi vô địch đôi nam nữ (Ảnh: News Sport Pickleball)

Sức hút to lớn của huyền thoại sống giới pickleball Ben Johns tại Việt Nam càng được chứng minh bởi loạt hình ảnh sau giải đấu. Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng vào tối muộn để chờ xin chữ ký của huyền thoại này, dòng người như kéo dài bất tận. Sự nhiệt tình và kiên nhẫn của các fan Việt cho thấy tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho Ben Johns - người được mệnh danh là "Goat" (Greatest of All Time) trong làng Pickleball thế giới. Cảnh tượng còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của pickleball tại Việt Nam.

Sức hút của PPA Hanoi và sự xuất hiện của các ngôi sao thế giới đã đặt một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của Pickleball tại Việt Nam. Sự quan tâm của khán giả và sự đầu tư của các nhà tài trợ cho thấy tiềm năng to lớn của môn thể thao này.

Đám đông xếp hàng chờ gặp Ben Johns sau giải PPA Hanoi

Hàng trăm người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng chờ đợi huyền thoại pickleball Ben Johns xuất hiện

Pickleball đang trở thành môn thể thao xu thế và duy trì sức hút khủng ở Việt Nam

Tú Tú.

Ảnh, video: Như Hoàn.