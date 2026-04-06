Con trai Beckham đáp trả cực gắt anti-fan kém duyên khi bị nói yêu "gái già" ngang mẹ

Thay vì im lặng, Cruz Beckham đã có màn đáp trả cực gắt nhưng cũng không kém phần lém lỉnh khi bị mỉa mai về khoảng cách tuổi tác với bạn gái Jackie Apostel. Đáng chú ý, anh chàng còn lôi cả "thói quen ăn uống" của bà mẹ nổi tiếng Victoria vào cuộc để làm lá chắn.

Chuyện tình giữa cậu út nhà Beckham - Cruz (21 tuổi) và nữ DJ Jackie Apostel (30 tuổi) vẫn luôn là tâm điểm soi mói của netizen kể từ khi công khai vào tháng 10 năm ngoái. Dù đã bên nhau được một thời gian và tình cảm ngày càng mặn nồng, nhưng khoảng cách 9 tuổi vẫn khiến cặp đôi vấp phải những bình luận khiếm nhã.

Mới đây nhất, trong một video TikTok quay cảnh Cruz đang trổ tài làm bánh pancake cực ngọt ngào cho bạn gái với dòng chú thích: "Cô ấy muốn bánh crepe, cô ấy đã có chúng", một tài khoản đã để lại bình luận đầy tính mỉa mai: "Tôi thích khoảnh khắc khi một người con trai nấu ăn cho mẹ mình". Ý đồ ví bạn gái Cruz già như mẹ anh chàng đã khiến dân mạng không khỏi bất bình.

Cruz Beckham bị chế giễu vì chuyện tình với bạn gái hơn 9 tuổi (Ảnh: IGNV)

Không để bạn gái chịu thiệt, Cruz đã ngay lập tức tung chiêu "phản đòn" thẳng mặt. Thay vì tranh cãi gay gắt về tuổi tác, anh chàng lại xoáy vào chế độ ăn kiêng khắc nghiệt nổi tiếng của mẹ mình: "Bạn nghĩ VB (Victoria Beckham) mà lại ăn bánh crepe Nutella sao, không có cửa đâu nhé". Câu trả lời vừa khẳng định người trong clip chắc chắn không phải mẹ mình, vừa ngầm khoe sự thoải mái trong ăn uống của bạn gái, đối lập hoàn toàn với lối sống kỷ luật thép của bà Posh Spice.

Nhắc đến chế độ ăn của Victoria, người hâm mộ đều biết bà chỉ ăn duy nhất cá nướng và rau hấp suốt 25 năm qua, thậm chí bánh sinh nhật cũng làm từ dưa hấu. Việc Cruz mang chi tiết này ra để "đáp lễ" antifan khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú trước sự nhạy bén của anh chàng.

Bên cạnh màn drama tuổi tác, điều nực cười là netizen lại quay sang... "gọi tên" anh cả Brooklyn Beckham. Dưới video của Cruz, hàng loạt bình luận cho rằng kỹ năng nấu nướng của cậu út đã hoàn toàn "vượt mặt" người anh chuyên làm nội dung ẩm thực nhưng hay bị chê là đơn điệu hoặc xa rời thực tế. Những câu đùa như "Cuối cùng cũng thấy một người nhà Beckham thực sự biết nấu ăn" hay "Giỏi hơn ông anh cả rồi" đang tràn ngập dưới bài đăng, vô tình biến Cruz thành "đầu bếp" số 1 trong mắt fan nhà Becks lúc này.