Bác trai Hải Phòng một mình ẵm trọn 5 Huy chương Vàng tại PPA Asia 1000, U60 mà đỉnh quá!

Tại đấu trường danh giá PPA Hanoi, cái tên Phan Sỹ Hùng (thường được cộng đồng gọi thân thương là Hùng Phan) đã trở thành một hiện tượng, một "dị nhân" thực thụ khi xác lập kỷ lục không tưởng: thi đấu 5 nội dung và giành chiến thắng tuyệt đối ở tất cả các trận chung kết. Giữa dàn vận động viên trẻ tuổi đầy sức mạnh, phong độ hủy diệt của người vận động viên ngoài 50 tuổi này không chỉ là một chiến thắng về chuyên môn, mà còn là minh chứng hào hùng cho tinh thần "gừng càng già càng cay".

Dù đã ở độ tuổi ngũ tuần, tay vợt Phan Sỹ Hùng đã khiến cả cộng đồng pickleball Việt phải ngả mũ thán phục bởi sức bền bỉ và sự dẻo dai kinh ngạc. Việc đăng ký thi đấu tới 5 nội dung amateur tại một giải đấu đẳng cấp quốc tế như PPA vốn dĩ đã là một thách thức cực hạn đối với thể lực của bất kỳ vận động viên nào. Thế nhưng, bằng bản lĩnh thi đấu thép cùng kỹ chiến thuật bậc thầy, bác Phan Sỹ Hùng đã lần lượt khuất phục mọi đối thủ để chạm tay vào bộ sưu tập 5 Huy chương Vàng ở các hạng mục: Vô địch đơn nam Advance 50+, vô địch đôi nam Advance 50+, vô địch đôi nam nữ Advance 50+, cùng với hai danh hiệu cao nhất tại nội dung đơn nam và đôi nam ở nhóm tuổi trẻ hơn là 35+.

Bác Phan Sỹ Hùng cùng đồng đội trên bục nhận HCV PPA Hanoi (Ảnh: New Sports)

Bác thống trị tuyệt đối ở cả 5 nội dung mình đăng kí thi đấu (Ảnh: New Sports)

Đẳng cấp cao của bác trai ngoài 50 khiến cộng đồng pickleball nể phục

Thành tích "cú ăn 5" này thực sự là một kết quả phi thường, một cột mốc lịch sử khó có thể lặp lại trong làng pickleball Việt Nam. Việc bác trai ngoài 50 tuổi không chỉ thống trị ở lứa tuổi 50+ mà còn "lấn sân" thành công sang nhóm tuổi 35+ - nơi đòi hỏi tốc độ phản xạ và sức mạnh cơ bắp cường độ cao - chính là câu trả lời đanh thép cho đẳng cấp vượt thời gian của mình. Mỗi tấm huy chương mà bác mang về không chỉ là kết quả của sự tập luyện gian khổ, mà còn là sự kết tinh của tư duy chiến thuật nhạy bén và ý chí kiên định không bao giờ đầu hàng trước tuổi tác.

Chiến thắng vang dội của bác Hùng Phan không chỉ là niềm kiêu hãnh cá nhân, mà còn tô đậm dấu ấn rực rỡ của cộng đồng pickleball Hải Phòng trên bản đồ thể thao chuyên nghiệp. Trước bạn bè quốc tế, hình ảnh một vận động viên Việt Nam ngoài 50 tuổi thi đấu đầy nhiệt huyết và thống trị tuyệt đối đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.