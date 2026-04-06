Brooke Buckner xách vợt đi đối đầu cả "thế giới", 3 con nhỏ ở nhà đã có chồng chăm, hạnh phúc là đây!

Khi những đường bóng cuối cùng của trận chung kết đơn nữ PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khép lại, người ta thấy một Brooke Buckner không chỉ có sự mạnh mẽ của một vận động viên chuyên nghiệp, mà còn có cả sự rạng rỡ của một người phụ nữ đang sống trọn vẹn với đam mê.

Dù có đôi chút thất vọng khi dừng chân ở vị trí Á quân sau một trận chung kết nghẹt thở, Brooke Buckner đã viết nên một cảm động hơn cả danh hiệu. Câu chuyện về một người mẹ ba con chinh phục thế giới bằng vợt Pickleball và một tình yêu lớn lao từ hậu phương.

Brooke Buckner giành Á quân đơn nữ PPA Hanoi (Ảnh: Như Hoàn)

Phía sau hào quang là một "hậu phương" đặc biệt

Trong làng Pickleball chuyên nghiệp, Brooke Buckner không phải là cái tên xa lạ. Tuy nhiên, điều khiến cô trở nên khác biệt và được ngưỡng mộ chính là khả năng cân bằng đáng nể giữa sự nghiệp thể thao đỉnh cao và gia đình. Để có một Brooke Buckner "lì lợm", bản lĩnh trên sân đấu PPA Hanoi, không thể không nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của người chồng – Adam Buckner.

Khi Brooke xách vợt đi thi đấu khắp các châu lục, từ Mỹ đến Việt Nam, Adam chính là người ở nhà để chăm sóc cho ba thiên thần nhỏ. Brooke không ít lần nghẹn ngào chia sẻ rằng cô không thể trở thành tay vợt top đầu thế giới nếu thiếu đi sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng.

Adam Buckner chăm sóc 3 con cho vợ đi thi đấu (Ảnh: IGNV)

Với Adam, việc lùi lại một bước, trở thành người "giữ lửa" tổ ấm, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các con để vợ yên tâm tỏa sáng không chỉ là trách nhiệm, mà là sự tôn trọng dành cho đam mê của người phụ nữ mình yêu. Chính sự thấu hiểu ấy đã biến những chuyến du đấu xa nhà của Brooke trở nên nhẹ lòng hơn. Mỗi khi bước ra sân, cô không chỉ chiến đấu cho thứ hạng cá nhân, mà còn chiến đấu để xứng đáng với sự hy sinh của gia đình đang dõi theo qua màn ảnh nhỏ.

Gia đình nhỏ của Brooke (Ảnh: IGNV)

Người chồng luôn đồng hành cùng cô (Ảnh: IGNV)

Brooke hạnh phúc khi luôn có chồng con đồng hành (Ảnh: IGNV)

Có lẽ, chính thiên chức làm mẹ đã trui rèn cho Brooke một tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng. Tại giải đấu ở Hà Nội lần này, khán giả đã chứng kiến một Brooke Buckner đầy kinh nghiệm nhưng cũng không kém phần bùng nổ nhưng tiếc rằng Kaitlyn Christian đã ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng chung cuộc. Bắt đầu chơi Pickleball chuyên nghiệp chỉ vài tháng sau khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2020, Brooke mang tinh thần của một "Super Mom" vào từng đường bóng. Tạm biệt Hà Nội với tấm huy chương bạc lấp lánh, Brooke lại trở về với vai trò người mẹ, nơi có Adam và ba con đang đợi. Hành trình tiếp theo của cô chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, bởi phía sau luôn điểm tựa vững chắc là gia đình.