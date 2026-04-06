Tay vợt top 20 thế giới Pablo Tellez: "Tôi ấn tượng với Lý Hoàng Nam"

Sáng ngày 6/4 tại Hà Nội, tay vợt thuộc Top 20 thế giới Pablo Tellez đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng Pickleball Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện ra mắt thương hiệu giày. Bên cạnh việc chia sẻ về sự nghiệp chuyên nghiệp, VĐV người Colombia cũng dành nhiều lời khen ngợi cho các vận động viên chủ nhà sau những màn so tài kịch tính tại giải PPA Hanoi Cup 2026.

Pablo Tellez bất ngờ trước tốc độ phát triển và kỹ thuật của các vận động viên Việt Nam. Anh nhận định: "Tôi đánh giá rất cao trình độ của các tay vợt Việt Nam, nhất là ở nội dung đơn nam. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với Lý Hoàng Nam".

Pablo Tellez vừa thi đấu ở PPA Hanoi và ấn tượng với Lý Hoàng Nam (Ảnh: IGNV - Như Hoàn)

Theo Pablo, việc những vận động viên đẳng cấp như Lý Hoàng Nam lấn sân sang Pickleball đã mang lại một làn gió mới, đầy tính cạnh tranh và chuyên nghiệp cho bộ môn này tại Việt Nam.

Sự kiện sáng ngày 6/4 cũng là dịp ra mắt dòng giày chuyên dụng Lotto Raptor, "người bạn đồng hành" mà Pablo Tellez đang trực tiếp sử dụng trên các sân đấu thế giới. Việc Pablo xuất hiện tại Hà Nội phản ánh rõ định hướng của Nero Sport (nhà phân phối chính thức Lotto Sport tại Việt Nam) đưa sản phẩm đến gần người chơi bằng trải nghiệm thực tế từ những ngôi sao hàng đầu.

Trong sự kiện này, Pablo Tellez đã có màn giao lưu thi đấu với các tay vợt Việt Nam như Huy Robert và Hồ Vũ Hoàn... Các tay vợt đã có màn trình diễn mãn nhãn tặng người hâm mộ.

Pablo Tellez trình diễn kỹ thuật pickleball

Một số gương mặt quen thuộc như cầu thủ Duy Mạnh, các diễn viên Duy Nam, Dũng Hớn... cũng tham dự

Pablo Tellez ra mắt thương hiệu giày ở Việt Nam

Pablo Tellez: Từ nhà vô địch Tennis đến ngôi sao PPA thế giới

Pablo Tellez là một trong những tay vợt thuận tay trái đáng gờm nhất thế giới hiện nay. Trước khi bén duyên với Pickleball vào năm 2022, anh từng là nhà vô địch Tennis NCAA Division II tại Mỹ ở lứa tuổi trẻ.

Sở hữu lối chơi khéo léo, kỹ thuật biến hóa và tinh thần thi đấu máu lửa, Pablo nhanh chóng vươn lên hàng ngũ VĐV hàng đầu PPA Mỹ, thường xuyên góp mặt trong Top 10 - 20 thế giới ở các nội dung đánh đôi. Sự hiện diện của anh tại Hà Nội không chỉ là màn chào sân của một dòng sản phẩm mới, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho những người chơi pickleball đang hướng tới sự chuyên nghiệp tại Việt Nam.